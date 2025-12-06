Στο πένθος βύθισε την τοπική κοινωνία στη Ζάκυνθο η ανείπωτη τραγωδία με το αγοράκι μόλις 18 μηνών που έχασε την ζωή του από επίθεση του σκύλου ράτσας πίτμπουλ της οικογένειας.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το παιδί έπαιζε στο σπίτι, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία του επιτέθηκε ο σκύλος της οικογένειας και το δάγκωσε σε πολλά σημεία του σώματός του, ένα εκ των οποίων στο λαιμό, που ήταν και το θανατηφόρο. Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ζακύνθου, αλλά ήταν πλέον αργά.

Σοκάρει η περιγραφή του παιδιού μετά την επίθεση του σκύλου

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, που μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», στο νοσοκομείο εξελίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας, καθώς η εικόνα του παιδιού ήταν φρικτή. Όπως είπε, το κρανίο του παιδιού είχε πολλαπλά κατάγματα, ενώ δεν υπήρχε καρωτίδα, με τους γιατρούς να μην μπορούν να κάνουν τίποτα ουσιαστικά για να σώσουν το παιδί.

Σε κατάσταση σοκ η Αγγλίδα μητέρα του, παραμένει στο νοσοκομείο φρουρούμενη από την Αστυνομία, ενώ ο πατέρας του, Αλβανικής καταγωγής, κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν, πως οι γονείς είχαν φύγει για λίγη ώρα από το σπίτι για δουλειές κι όταν επέστρεψαν, βρέθηκαν μπροστά στην τραγική εικόνα.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός, ότι οι γονείς του παιδιού είχαν βρει το μικρό πίτμπουλ αδέσποτο και το πήραν στο σπίτι τους, χωρίς να προβλέψουν την τραγική κατάληξη.