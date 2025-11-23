Σοβαρό περιστατικό επίθεσης σκύλου σε 12χρονο μαθητή σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο Πέραμα, έξω από ένα γυμνάσιο της περιοχής, προκαλώντας έντονη αναστάτωση σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Το παιδί, μαθητής της Α’ Γυμνασίου, βρισκόταν στην είσοδο του σχολείου γύρω στις 19.30, την ώρα που στο εσωτερικό πραγματοποιούνταν προγραμματισμένη συνέλευση γονέων και κηδεμόνων. Η μητέρα του ήταν μέσα στη συνάντηση, όταν, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο σκύλος που ανήκει σε κάτοικο γειτονικού σπιτιού, επιτέθηκε στο παιδί, τραυματίζοντάς το σοβαρά στο αριστερό μπράτσο.

«Το παιδί έχει μεγάλα και βαθιά δαγκώματα στο χέρι. Είναι στο σπίτι με αντιβίωση και παρακολουθείται στενά», δήλωσε στα «ΝΕΑ» η δικηγόρος της οικογένειας, Ελισάβετ Παναγιωτίδου. Όπως ανέφερε, «οι πρώτες καταθέσεις έχουν ήδη ληφθεί από το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, ενώ τις επόμενες ημέρες η οικογένεια αναμένεται να υποβάλει μήνυση κατά του ιδιοκτήτη του ζώου».

Το συμβάν έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς σημειώθηκε σε ώρα με αυξημένη κίνηση μαθητών, σε σημείο όπου παιδιά κινούνται καθημερινά πριν και μετά τις σχολικές δραστηριότητες.

Το 12χρονο παιδί βρίσκεται στο σπίτι, αναρρώνει και παρακολουθείται από γιατρούς, ενώ τις επόμενες ημέρες θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για την δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.