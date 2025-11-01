Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ο 76χρονος άνδρας που δέχθηκε άγρια επίθεση στην Καλαμάτα από τον ίδιο του τον σκύλο. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον Άγιο Φλώρο, πίσω από το κατάστημα που διατηρεί ο ηλικιωμένος.

Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να μεταφερθεί στο ΚΑΤ στην Αθήνα για περαιτέρω νοσηλεία.

«Τώρα έχω τον πατέρα μου σοβαρά στο νοσοκομείο. Είναι λίγο σοβαρά. Τώρα είμαι κι εγώ έξω από το νοσοκομείο, είναι τόσες ώρες μέσα, θα τον πάμε Αθήνα στο ΚΑΤ. Εγώ ήμουνα Καλαμάτα κι ο πατέρας μου ήταν στον Άγιο Φλώρο που διατηρεί το μαγαζί και πίσω απ’ το μαγαζί έγινε αυτό το συμβάν», δήλωσε στο MEGA ο γιος του 76χρονου.

Το χρονικό της επίθεσης

Το μεσημέρι της Παρασκευής, μια γυναίκα τηλεφώνησε στην Αστυνομία ενημερώνοντας πως σκύλος στον προαύλιο χώρο καταστήματος δάγκωνε έναν άνθρωπο. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες δεν κατάφεραν να απομακρύνουν το ροτβάιλερ από τον τραυματισμένο άνδρα.

Λίγο αργότερα έφτασαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, οι οποίοι επίσης δυσκολεύτηκαν να πλησιάσουν, καθώς το ζώο παρέμενε ιδιαίτερα επιθετικό. Ο ηλικιωμένος, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, προέτρεψε τους αστυνομικούς να πυροβολήσουν το σκυλί για να τον σώσουν. Ένας από τους αστυνομικούς αναγκάστηκε τελικά να πυροβολήσει, με αποτέλεσμα το ζώο να πέσει νεκρό. Ο 76χρονος μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο Καλαμάτας με σοβαρά τραύματα.

«Πήγε να τον ταΐσει, να τον ποτίσει κι ο σκύλος έκανε επίθεση, που αυτό δεν είχε γίνει, τον έχουμε 10 ολόκληρα χρόνια, τόσες μέρες. Δεν έχουμε καταλάβει τι έχει γίνει τώρα. Μας γλείφει, μας κάνει, μας ράνει, το ταΐζουμε, το ποτίζουμε, το χαϊδεύουμε, ξέρεις ούτε μίσος ούτε τίποτα. Ελευθερία, πίσω απ’ το μαγαζί έχουμε κτήμα μεγάλο, το αμολάμε για να μην είναι φυλακισμένο, δηλαδή έχουμε χάσει πάσα ιδέα», πρόσθεσε ο γιος του τραυματία.