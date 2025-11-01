Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο ΚΑΤ ένας 76χρονος άνδρας, μετά από άγρια επίθεση που δέχθηκε από τον σκύλο του, ράτσας ροτβάιλερ, στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, γύρω στις 13:00, όταν ο ηλικιωμένος προσπάθησε να περιποιηθεί τραύματα που είχε το ζώο. Κατά τη διάρκεια της φροντίδας, το ροτβάιλερ του επιτέθηκε, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Η οικογένεια του 76χρονου ανέφερε ότι το ζώο βρισκόταν στην κατοχή τους για περισσότερο από δέκα χρόνια. Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο σκύλος δεν είχε την απαραίτητη φροντίδα το τελευταίο διάστημα.

Πώς έγινε η επίθεση

Περίπου στη 1 το μεσημέρι, γυναίκα ειδοποίησε την Αστυνομία, αναφέροντας ότι στον προαύλιο χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ένας σκύλος επιτίθεται με μανία σε έναν άνδρα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες δεν κατάφεραν να απομακρύνουν το ζώο από το θύμα, το οποίο βρισκόταν αιμόφυρτο στο έδαφος και καλούσε σε βοήθεια.

Λίγο αργότερα κατέφθασαν και αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, που επίσης δυσκολεύτηκαν να συγκρατήσουν τον αγριεμένο σκύλο. Ο 76χρονος, μέσα στην απόγνωσή του, φέρεται να ζήτησε από τους αστυνομικούς να πυροβολήσουν το ζώο. Ένας από αυτούς αναγκάστηκε τελικά να πυροβολήσει, με αποτέλεσμα τον θάνατο του σκύλου.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Προσοχή, ακολουθούν σκληρές εικόνες – Η στιγμή που ο σκύλος επιτίθεται στον άνδρα: