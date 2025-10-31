Στο ΚΑΤ διακομίζεται σύμφωνα με την ΕΡΤnews ο 76χρονος που δέχτηκε επίθεση από τον σκύλο του ράτσας ροτβάιλερ, από το νοσοκομείο της Καλαμάτας όπου νοσηλευόταν με βαριά τραύματα σε όλο του το σώμα, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή.

Μια γυναίκα που άκουσε τις απεγνωσμένες φωνές του άνδρα, που καλούσε σε βοήθεια, τηλεφώνησε στην Αστυνομία και το ΕΚΑΒ ενημερώνοντας για επίθεση σκύλου σε άνθρωπο. Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως οι διασώστες δεν μπορούσαν να απομακρύνουν το ροτβάιλερ από τον 76χρονο. Τελικά ένας αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε τον σκύλο μετά από προτροπή του 76χρονου.

Το σοκαριστικό περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας της καφετέριας όπου σημειώθηκε στον Άγιο Φλώρο, έξω από την Καλαμάτα.