Σε εξέλιξη είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω πορείας που πραγματοποιείται στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου με αφορμή τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του.

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πανεπιστήμιου ενώ αναμένεται να κλείσουν και άλλοι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας. Υπενθυμίζεται ότι με εντολή της ΕΛΑΣ έκλεισαν οι σταθμοί του μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα» και οι συρμοί διέρχονται χωρίς στάση.

Όπως μεταδίδει το Orange Press, περικυκλωμένο από ΜΑΤ είναι εδώ και λίγη ώρα το μνημείο για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο που βρίσκεται στη συμβολή των Τζαβέλλα και Μεσολογγίου στα Εξάρχεια.

Πρόκειται για το σημείο όπου γίνεται η προσυγκέντρωση διαδηλωτών οι οποίοι στη συνέχεια κινούνται προς τα Προπύλαια. Διμοιρίες των ΜΑΤ έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά σε σημεία της Κωλέττη, Μεσολογγίου, Ζωοδόχου Πηγής και Μεταξά, ενώ νωρίτερα γίνονταν έλεγχοι στην περιοχή -σε κτίρια και σε άτομα- από ΟΠΚΕ.

Διαδηλωτές επισημαίνουν ότι είναι η πρώτη φορά στα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου -με εξαίρεση την πανδημία- που το σημείο είναι αποκλεισμένο από ΜΑΤ.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία το πρωί κατά τη διάρκεια προελέγχων, που έγιναν πριν την μαθητική πορεία, προέκυψαν 14 προσαγωγές ενώ το απόγευμα έγιναν 19 προσαγωγές εκ των οποίων οι 2 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.