Έκτακτα μέτρα ασφαλείας καθώς και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ στην Αθήνα με αφορμή την συμπλήρωση 17 χρόνων από την δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου, από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα στα Εξάρχεια.

Ο 15χρονος Αλέξης Γρηγορόπουλος έπεσε νεκρός το βράδυ του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου 2008 από τις σφαίρες του ειδικού φρουρού στα Εξάρχεια όπου ο μαθητής βρισκόταν με την παρέα του.

Ένα περιπολικό της αστυνομίας είχε δεχτεί αποδοκιμασίες την ώρα που η περιοχή ήταν γεμάτη νεολαία το βράδυ του Σαββάτου. Δύο αστυνομικοί επέστρεφαν πεζοί. Ο Κορκονέας στόχευσε ευθεία, πυροβόλησε δύο φορές και σκότωσε τον Αλέξη Γρηγορόπουλο.

Η σφαίρα διαπέρασε την καρδιά και καρφώθηκε στον 10ο θωρακικό σπόνδυλο, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση.

Λίγες ώρες αργότερα και για πάνω από ένα μήνα η χώρα πήρε φωτιά. Η οργή για τη δολοφονία ενός 15χρονου παιδιού σε συνδυασμό με τα σημάδια της οικονομικής κρίσης και τις μαζικές φοιτητικές και εργατικές κινητοποιήσεις των προηγούμενων ετών ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ (επί πρωθυπουργίας Καραμανλή) δημιούργησαν ένα εκρηκτικό κλίμα που οδήγησε σε εξεγερσιακή κατάσταση στους δρόμους της Αθήνας και των μεγάλων πόλεων, και πολλοί του έδωσαν τον χαρακτηρισμό «τα δεύτερα Δεκεμβριανά».

Διαδηλώσεις στην Αθήνα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η επέτειος της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου δεν σταμάτησε ποτέ από τότε να έχει τη δική της ξεχωριστή σημασία στη μνήμη της νεολαίας αλλά και στις συνολικότερες κινηματικές διεργασίες.

Και σήμερα διαδηλώσεις προγραμματίζονται στην Αθήνα και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Μαθητές και φοιτητές καλούν σε συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια και στις 18:00 κινήσεις, συλλογικότητες και κόμματα συγκεντρώνονται επίσης στο ίδιο σημείο.

Δρακόντεια μέτρα της ΕΛ.ΑΣ.

Με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει στις 9 το πρωί και ο σταθμός «Σύνταγμα» στις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και εκ νέου στις 5 το απόγευμα. Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση.

Δρακόντεια θα είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για την αποφυγή επεισοδίων, ενώ κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, «οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες ενώ από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων».

Οι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας

Στις 12 το μεσημέρι θα συγκεντρωθούν στα Προπύλαια μαθητές και φοιτητές, ενώ στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συγκέντρωση στη διασταύρωση Μεσολογγίου και Τζαβέλα, όπου ο 16χρονος Αλ. Γρηγορόπουλος έπεσε νεκρός, χτυπημένος από τη σφαίρα του ειδικού φρουρού, Επαμεινώνδα Κορκονέα.