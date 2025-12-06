Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ενισχύει τον ρόλο της στην υποστήριξη των πολιτών μέσω συμβουλευτικών δράσεων, που τους εξοπλίζουν με δεξιότητες και διευρύνουν τις προοπτικές απασχόλησής τους.

Με αυτές τις δράσεις, η ΔΥΠΑ ανοίγει τον δρόμο για ουσιαστική επαγγελματική ανάπτυξη.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δηλώνει ότι η ΔΥΠΑ εξελίσσεται «σε έναν σύγχρονο οργανισμό που στηρίζει ουσιαστικά τους πολίτες στην πορεία τους προς την εργασία.

Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες αποτελούν βασικό πυλώνα αυτής της προσπάθειας, προσφέροντας καθοδήγηση, ενδυνάμωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από εξειδικευμένα στελέχη.

Παρακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς, εμπλουτίζουμε συνεχώς το περιεχόμενο των δράσεών μας με νέες θεματικές, ιδιαίτερα στον ψηφιακό και στον πράσινο τομέα.

Παράλληλα, ενισχύουμε την επιχειρηματικότητα με στοχευμένες ομάδες συμβουλευτικής για όσους θέλουν να κάνουν το επόμενο επαγγελματικό βήμα».

Η κ. Χορμόβα τονίζει επίσης ότι, με νέες δομές, στρατηγικές συνεργασίες και σταθερό προσανατολισμό στην ενεργοποίηση των πολιτών, η ΔΥΠΑ συμβάλλει στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών εργασίας και ανάπτυξης.

«Θα συνεχίσουμε με συνέπεια και σχέδιο να στηρίζουμε κάθε πολίτη που επιδιώκει να προχωρήσει μπροστά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Εργαστήρια συμβουλευτικής

Τα εργαστήρια συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ έχουν ως βασικό στόχο την ενεργοποίηση, την ενδυνάμωση και την υποστήριξη των ανέργων, ώστε να επιτευχθεί η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Μέσα από σύγχρονες μεθοδολογίες, οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν δεξιότητες και αποκτούν πρακτικά εργαλεία που ενισχύουν το επαγγελματικό προφίλ τους.

Από τον Μάρτιο του 2023, τα εργαστήρια υλοποιούνται διαδικτυακά, ενώ, από τον Μάρτιο του 2024, πραγματοποιούνται και διά ζώσης στις κατά τόπους Υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Την περίοδο 2023-2024 πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από 1.000 εργαστήρια σε όλη την Ελλάδα.

Ρεκόρ συμμετοχής το 2025

Το 2025 καταγράφεται ιδιαίτερα δυναμική χρονιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, έως και τον Νοέμβριο, έχουν υλοποιηθεί πάνω από 1.600 εργαστήρια, με περισσότερους από 20.000 ωφελούμενους.

Η υλοποίηση γίνεται διά ζώσης σε περισσότερα από 85 ΚΠΑ2, ενώ συνεχίζονται και τα διαδικτυακά εργαστήρια, ανοιχτά για όλους τους πολίτες.

JobReady by DYPA: Ειδικές ημερίδες για ανέργους και εργαζόμενους

Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα, πραγματοποιήθηκαν οι ημερίδες συμβουλευτικής JobReady by DYPA, με σημαντική ανταπόκριση από το κοινό.

Η πιο πρόσφατη εκδήλωση, στις 26 Νοεμβρίου 2025 στη Θεσσαλονίκη, σημείωσε εντυπωσιακή επιτυχία, συγκεντρώνοντας πάνω από 1.000 συμμετέχοντες και φιλοξενώντας 20 εργαστήρια συμβουλευτικής.

Υποστήριξη επιχειρηματικότητας και νέες θεματικές

Παράλληλα με τη στήριξη των αναζητούντων εργασία, η ΔΥΠΑ ενισχύει και την επιχειρηματική πρωτοβουλία.

Σε αυτό το πλαίσιο, διοργανώνονται Ομάδες Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας: Υλοποιούνται τριήμερες διαδικτυακές ομάδες Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών.

Μόνο το 2025, οργανώθηκαν 81 ομάδες με περισσότερους από 2.500 ωφελούμενους υποψήφιους επιχειρηματίες.

Οι θεματικές ενότητες των εργαστηρίων είναι ευρείες, καλύπτοντας κρίσιμους τομείς, όπως είναι η βελτίωση του βιογραφικού, η προετοιμασία συνέντευξης, η αξιοποίηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων (soft skills), καθώς και η αποτελεσματική δικτύωση και ανάπτυξη επιχειρηματικότητας.

Οι θεματικές εμπλουτίζονται συνεχώς. Τον Ιανουάριο αναμένεται η νέα θεματική ενότητα: «Βιογραφικό και Τεχνητή Νοημοσύνη».

