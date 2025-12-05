Οι εμπορικοί σύλλογοι Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης ανακοίνωσαν το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων εν όψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Από 11 Δεκεμβρίου

Στην Αθήνα και τον Πειραιά, το εορταστικό ωράριο τίθεται σε ισχύ από 11 Δεκεμβρίου, με εκτεταμένη λειτουργία καταστημάτων και ειδικές προβλέψεις για εργασία τις Κυριακές, προσαυξήσεις και υποχρεωτική ημέρα ανάπαυσης. Στη Θεσσαλονίκη, τίθεται σε ισχύ από το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου.

Οι ώρες λειτουργίας είναι ενδεικτικές. Ωστόσο, κάθε κατάστημα πρέπει να διαμορφώνει το πρόγραμμά του εντός του νομικού πλαισίου. Δηλαδή, από Δευτέρα έως Σάββατο: 06:00–21:00 και τις Κυριακές 11:00–20:00.

Το εορταστικό ωράριο στην Αθήνα

Το προτεινόμενο πρόγραμμα στην Αθήνα από 11 έως 31 Δεκεμβρίου έχει αυξημένη διάρκεια τις καθημερινές. Τις Κυριακές τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργούν από τις 11:00 έως τις 16:00 ή 18:00 ανάλογα με την ημέρα.

Συγκεκριμένα:

11–12 Δεκεμβρίου: 09:00–21:00

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου: 09:00–16:00

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου: 11:00–16:00

15 Δεκεμβρίου: 09:00–16:00

16–19 Δεκεμβρίου: 09:00–21:00

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου: 09:00–18:00

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου: 11:00–18:00

22–23 Δεκεμβρίου: 09:00–21:00

Παραμονή Χριστουγέννων 24 Δεκεμβρίου: 09:00–18:000

25–26 Δεκεμβρίου: Αργία

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου: 09:00–18:00

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου: 11:00–18:00

29–30 Δεκεμβρίου: 09:00–21:00

Παραμονή Πρωτοχρονιάς 31 Δεκεμβρίου: 09:00–18:00

1–2 Ιανουαρίου 2026: Αργία/Κλειστά.

Στον Πειραιά

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά προτείνει αντίστοιχο πλαίσιο λειτουργίας από 11 έως 31 Δεκεμβρίου, με ωράρια κυρίως 09:00–21:00 τις καθημερινές και προσαρμοσμένο ωράριο τα Σαββατοκύριακα.

Αναλυτικά:

11–12 Δεκεμβρίου: 09:00–21:00

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου: 09:00–16:00

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου: 11:00–16:00

15 Δεκεμβρίου: 09:00–16:00

16–19 Δεκεμβρίου: 09:00–21:00

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου: 09:00–18:00

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου: 11:00–18:00

22–23 Δεκεμβρίου: 09:00–21:00

Παραμονή Χριστουγέννων 24 Δεκεμβρίου: 09:00–18:00

25–26 Δεκεμβρίου: Κλειστά

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου: 09:00–18:00

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου: 11:00–18:00

29–30 Δεκεμβρίου: 09:00–21:00

Παραμονή Πρωτοχρονιάς 31 Δεκεμβρίου: 09:00–18:00

1–2 Ιανουαρίου 2026: Κλειστά.

Το κανονικό ωράριο του Πειραιά επανέρχεται από 3 Ιανουαρίου 2026.

Στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για το εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων 2025, θα ισχύουν τα εξής:

Τις καθημερινές της περιόδου 13-30 Δεκεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21.00 και τα Σάββατα (13, 20, 27 Δεκεμβρίου) από τις 10:00 μέχρι τις 18.00.

Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα ανήμερα των Χριστουγέννων, την Παρασκευή 26/1, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη ημέρα του νέου έτους.

Τι ισχύει για εργασία τις Κυριακές

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι εργαζόμενοι που απασχολούνται τις Κυριακές λαμβάνουν προσαύξηση 75% στο ωρομίσθιο. Αν η εργασία δεν ξεπερνά τις 5 ώρες, δεν απαιτείται χορήγηση επιπλέον ημέρας ανάπαυσης — παραμένει όμως υποχρεωτική η προσαύξηση.

Με βάση τον νόμο 5157/2024, το ρεπό των εργαζομένων που εργάζονται Κυριακή πρέπει να χορηγείται οπωσδήποτε μέσα στην εβδομάδα που ξεκινά από την ίδια Κυριακή που λειτούργησε το κατάστημα.