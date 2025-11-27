Η εορταστική αγορά έχει μπει σε πλήρη δράση εν όψει των Χριστουγέννων και της Black Friday. Οι καταναλωτές συνεχίζουν να προτιμούν δώρα, ένδυση, υπόδηση και παιχνίδια, ενώ οι έμποροι περιμένουν ότι ο τζίρος θα ξεπεράσει τα περσινά επίπεδα.

Το ωράριο των καταστημάτων έχει προσαρμοστεί ώστε να καλύψει την αυξημένη κίνηση και τις ανάγκες των καταναλωτών, ενώ ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για τις Κυριακές και για τους εργαζόμενους που απασχολούνται κατά τη διάρκεια των εορτών.

Σε ό,τι αφορά το ωράριο των καταστημάτων την Τετάρτη 24/12/2025 (Παραμονή Χριστουγέννων) το ωράριο λειτουργίας για τα εμπορικά καταστήματα είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το βράδυ.

Εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων 2025: Ποιες ημέρες είναι ανοιχτά τα μαγαζιά

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος έχει ως εξής:

-Πέμπτη 11/12/2025: 09:00–21:00

-Παρασκευή 12/12/2025: 09:00–21:00

-Σάββατο 13/12/2025: 09:00–16:00

-Κυριακή 14/12/2025: 11:00–16:00

-Δευτέρα 15/12/2025: 09:00–21:00

-Τρίτη 16/12/2025: 09:00–21:00

-Τετάρτη 17/12/2025: 09:00–21:00

-Πέμπτη 18/12/2025: 09:00–21:00

-Παρασκευή 19/12/2025: 09:00–21:00

-Σάββατο 20/12/2025: 09:00–18:00

-Κυριακή 21/12/2025: 11:00–18:00

-Δευτέρα 22/12/2025: 09:00–21:00

-Τρίτη 23/12/2025: 09:00–21:00

-Τετάρτη 24/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00

-Πέμπτη 25/12/2025: ΑΡΓΙΑ

-Παρασκευή 26/12/2025: ΑΡΓΙΑ

-Σάββατο 27/12/2025: 09:00–18:00

-Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00

-Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00

-Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00

-Τετάρτη 31/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00

-Πέμπτη 1/01/2026: ΑΡΓΙΑ

-Παρασκευή 2/01/2026: ΚΛΕΙΣΤΑ

Οι Κυριακές με ανοιχτά μαγαζιά

Μέχρι το τέλος του 2025, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν τέσσερις Κυριακές, στο πλαίσιο της εορταστικής αγοράς και των προσφορών:

-30 Νοεμβρίου 2025

-14 Δεκεμβρίου 2025

-21 Δεκεμβρίου 2025

-28 Δεκεμβρίου 2025

Πότε είναι η Black Friday 2025 και πότε η Cyber Monday 2025

-Black Friday: 28 Νοεμβρίου 2025

-Cyber Monday: 1 Δεκεμβρίου 2025 (εκπτώσεις σε online αγορές)

Τι ισχύει για τους εργαζομένους τις Κυριακές

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για όσους απασχολούνται σε Κυριακές απαιτείται προσαύξηση 75% επί του ωρομισθίου.

Αν η εργασία δεν ξεπερνά τις πέντε ώρες, δεν απαιτείται επιπλέον ημέρα ανάπαυσης· ωστόσο η προσαύξηση καταβάλλεται κανονικά.

Για το ρεπό που δικαιούνται, ο νόμος 5157/2024 προβλέπει ότι πρέπει να δίνεται υποχρεωτικά μέσα στην εβδομάδα που ξεκινά από τη συγκεκριμένη Κυριακή λειτουργίας.

Θεσσαλονίκη: Από 13/12 τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων

Από τις 13 Δεκεμβρίου τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη, με τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης να προτείνει προαιρετικό άνοιγμα τις Κυριακές 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ για τις 2 Ιανουαρίου 2026 εισηγείται να παραμείνουν με κατεβασμένα τα ρολά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ), τις καθημερινές της περιόδου 13-30 Δεκεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21.00 και τα Σάββατα (13,20,27 Δεκεμβρίου) από τις 10:00 μέχρι τις 18.00.

Παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, ήτοι 24/12 και 31/12, σύμφωνα με τον ΕΣΘ τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 μέχρι και τις 18.00.

Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα ανήμερα των Χριστουγέννων, την Παρασκευή 26/1, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη ημέρα του νέου έτους.