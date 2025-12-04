Αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, στις 11:00, ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα απασχόλησης 150 ανέργων, πρώην εργαζομένων της εταιρείας «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας ΑΕ», που υλοποιεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα στοχεύει στην άμεση στήριξη των συγκεκριμένων ανέργων, προκειμένου να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας μέσα από θέσεις απασχόλησης στον δημόσιο τομέα.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ και υπήρξαν εργαζόμενοι της εταιρείας, με αποχώρηση μετά την 1η Μαρτίου 2024, είτε οικειοθελώς είτε με καταγγελία σύμβασης.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη συμπληρωμένου εντύπου εξατομικευμένης προσέγγισης και ολοκληρωμένου Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης.

Διάρκεια και αμοιβές

Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν για διάστημα 12 μηνών σε ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, με μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές έως 1.200 ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, στις 15:00.

Διαδικασία υποβολής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει από έναν έως τρεις φορείς υποδοχής ή υπηρεσίες τοποθέτησης.

Κριτήρια επιλογής

Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει βάσει μοριοδότησης, με κριτήρια όπως η διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, το ετήσιο εισόδημα (φορολογικό έτος 2024), η ηλικία, ο αριθμός ανήλικων τέκνων και η ύπαρξη ανήλικων τέκνων ΑμεΑ.

Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος κατάταξης και ελέγχου δικαιολογητικών.

Προϋπολογισμός και πληροφορίες

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 5,5 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικές λεπτομέρειες και οδηγίες υποβολής αιτήσεων είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr.