Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι στην Ελλάδα τον Οκτώβριο ήταν 411.369. Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα της ήταν τον Οκτώβριο 768.001. Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικούς υπολογισμούς από δύο επίσημους οργανισμούς για τον ίδιο μήνα και για το ίδιο μέγεθος: αριθμός ανέργων.

Αν κάποιος ανατρέξει σε παλαιότερες ανακοινώσεις θα διαπιστώσει ότι πάντα υπάρχει μεγάλη διαφορά, η οποία γίνεται πιο εμφανής όσο πέφτει ο αριθμός των ανέργων βάσει της ΕΛΣΤΑΤ. Για παράδειγμα, το 2020, όταν οι άνεργοι ήταν στο επίπεδο των 800.000, η διαφορά μεταξύ ΕΛΣΤΑΤ και ΔΥΠΑ ήταν μικρότερη.

Οσο κι αν φαίνεται παράδοξη η διαπίστωση αυτή, η εξήγηση οφείλεται στη διαφορετική μεθοδολογία που ακολουθούν ΔΥΠΑ και ΕΛΣΤΑΤ. Οι διαφορές είναι κυρίως δύο:

Πρώτον, η ΕΛΣΤΑΤ υπολογίζει τον αριθμό των ανέργων βάσει δειγματοληψίας και στη συνέχεια προχωρά σε εκτίμηση. Αντίθετα, η ΔΥΠΑ διατηρεί μητρώα όπου εγγράφονται άνεργοι και επιδοτούνται για όσο διάστημα δικαιούνται την ενίσχυση ή άλλα έκτακτα βοηθήματα.

Δεύτερον, ΕΛΣΤΑΤ και ΔΥΠΑ ορίζουν διαφορετικά τον άνεργο, καθώς ο ρόλος παρακολούθησης των αριθμών εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς.

Οι διαφορές αυτές, πρακτικά, σημαίνουν ότι η ΕΛΣΤΑΤ παρακολουθεί τη σχετική μεταβολή των ανέργων στο σύνολο του οικονομικά ενεργά δυναμικού, ανεξαρτήτως εάν κάποιοι έχουν δηλωθεί ή όχι ως άνεργοι. Αντίθετα, η ΔΥΠΑ γνωρίζει όσους δηλώνονται στα μητρώα της για να λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας τους πρώτους 12 μήνες ή άλλες ενισχύσεις που αφορούν τους μακροχρόνια ανέργους.

Η μεθοδολογία

Η ΕΛΣΤΑΤ ακολουθεί τη μεθοδολογία της ΕΕ που είναι κοινή για όλες τις εθνικές ανεξάρτητες στατιστικές Αρχές. Το δείγμα της έρευνας επικεντρώνεται σε άτομα ηλικίας 15 έως 89 ετών και περιλαμβάνει όλα τα νοικοκυριά και φυσικά πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, σε οικίες, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, στρατόπεδα κ.α. Η τελική εκτίμηση εξαρτάται από την επιλογή του δείγματος, την ανταπόκριση του δείγματος να απαντήσει τις ερωτήσεις, την κατανομή του πληθυσμού και των δημογραφικών στοιχείων ανά περιοχή και στο σύνολο της χώρας. Από το 2021, η έρευνα γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου.

Για την ΕΛΣΤΑΤ άνεργοι είναι όποιοι δεν είναι απασχολούμενοι, είναι 15-74 ετών, είναι διαθέσιμοι για εργασία ή αναζητούν εργασία τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες της έρευνας – ακόμα κι αν έχουν βρει εργασία αλλά θα αναλάμβαναν μέσα στους επόμενους μήνες. Εδώ, κρίσιμη παράμετρο αποτελεί ο ορισμός του απασχολούμενου, όπου περιλαμβάνονται και άτομα που εργάστηκαν τουλάχιστον 1 ώρα έναντι αμοιβής ή κέρδους, συμπεριλαμβανομένων των βοηθών μελών οικογενειακής επιχείρησης. Επίσης, περιλαμβάνονται όσοι βρίσκονται σε γονική άδεια, όπως και οι εποχικά εργαζόμενοι (με μέγιστη αργία τους τρεις μήνες).

Από την πλευρά της η ΔΥΠΑ διακρίνει δύο βασικές κατηγορίες: τους επιδοτούμενους και τους μη επιδοτούμενους ανέργους που έχει στα μητρώα τους, σε μακροχρόνια ανέργους και σε ανέργους για λιγότερο από 12 μήνες. Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, από τους 768.001 ανέργους, οι 410.859 ήταν μακροχρόνια άνεργοι τον Οκτώβριο και οι υπόλοιπο 357.142 ήταν άνεργοι κάτω των 12 μηνών. Από το σύνολο των ανέργων, οι επιδοτούμενοι άνεργοι ήταν 131.994.

Αν πάμε στην ΕΛΣΤΑΤ, θα διαπιστώσουμε ότι οι μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή οι 410.859 της ΔΥΠΑ, ήταν τον Σεπτέμβριο 230.800. Επίσης, από την έρευνα εργατικού δυναμικού γ’ τριμήνου της ΕΛΣΤΑΤ διαπιστώνουμε ότι η Αρχή εντοπίζει/εκτιμά ανέργους που έχουν δηλωθεί αλλά και αδήλωτους ανέργους που λαμβάνουν επίδομα ή όχι.