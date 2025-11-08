Αν βρίσκεστε εκτός εργασίας πάνω από έναν χρόνο, υπάρχει πιθανότητα να δικαιούστε επίδομα 200 ευρώ το μήνα από τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) και να μην το γνωρίζετε. Το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας παραμένει σε ισχύ και καταβάλλεται κανονικά σε όσους πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Πρόκειται για ένα σημαντικό μέτρο κοινωνικής προστασίας που στηρίζει όσους δυσκολεύονται να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.

Ποιοι μπορούν να το πάρουν

Το επίδομα αφορά όσους έχουν εξαντλήσει την τακτική επιδότηση ανεργίας και συνεχίζουν να παραμένουν άνεργοι, συμπληρώνοντας περισσότερους από 12 μήνες χωρίς εργασία. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός δύο μηνών από τη λήξη της τακτικής επιδότησης και η ηλικία του δικαιούχου πρέπει να είναι μεταξύ 20 και 66 ετών. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τις 10.000 ευρώ, με προσαύξηση 586,08 € για κάθε ανήλικο τέκνο. Για παράδειγμα, μια οικογένεια με δύο παιδιά μπορεί να έχει ανώτατο εισόδημα 11.172 ευρώ. Στο εισόδημα δεν συνυπολογίζονται επιδόματα ανεργίας, μητρότητας, ασθενείας ή το ίδιο το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας.

Πώς κάνετε την αίτηση

Η αίτηση μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά μέσω των e-Υπηρεσιών της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr) είτε σε κάποιο ΚΕΠ του τόπου διαμονής. Μετά την υποβολή, ο δικαιούχος παίρνει αποδεικτικό με τις ημερομηνίες παρουσίας στη ΔΥΠΑ, που πρέπει να τηρήσει αυστηρά.

Τι χρειάζεται

Εκκαθαριστικό φορολογίας (προηγούμενου έτους).

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα.

Αριθμός IBAN στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος.

Ποσό και διάρκεια

Το επίδομα είναι 200 ευρώ το μήνα και μπορεί να χορηγηθεί για έως 12 μήνες. Διακόπτεται μόνο αν βρείτε εργασία, σταματήσετε να είστε εγγεγραμμένος στη ΔΥΠΑ ή ξεπεράσετε το εισοδηματικό όριο.

Προσοχή στα λάθη

Πολλοί δικαιούχοι χάνουν το επίδομα επειδή καθυστερούν να υποβάλουν την αίτηση ή δεν εμφανίζονται στις προκαθορισμένες ημερομηνίες. Η τήρηση των διαδικασιών είναι απαραίτητη για να μην απορριφθεί η αίτηση.

Με λίγα λόγια, αν είστε άνεργοι πάνω από 12 μήνες, αξίζει να ελέγξετε αν δικαιούστε αυτό το επίδομα. Μπορεί να είναι ένα πολύτιμο «στήριγμα» μέχρι να βρείτε νέα δουλειά.