Το οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού αλλάζει συνεχώς, με τις κινήσεις των τελευταίων μηνών να δείχνουν ξεκάθαρη στόχευση στην ενίσχυση της δομής του συλλόγου και στην αναβάθμιση του ποδοσφαιρικού μοντέλου.

Η αρχή είχε γίνει με την έλευση του Φράνκο Μπαλντίνι, ο οποίος έχει αναλάβει ρόλο συμβούλου ποδοσφαιρικού σχεδιασμού του Γιάννη Αλαφούζου. Στη συνέχεια, οι «πράσινοι» προχώρησαν σε δύο ακόμη κομβικές προσθήκες.

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα ανέλαβε τεχνικός διευθυντής και επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος, ενώ ο Στέφανος Κοτσόλης πήρε θέση αθλητικού διευθυντή, δημιουργώντας έναν ολοκληρωμένο και λειτουργικό πυρήνα διοίκησης. Οι αλλαγές όμως δεν σταματούν εδώ, με τις ανακατατάξεις να συνεχίζονται.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες το «τριφύλλι» θα ολοκληρώσει τη συνεργασία του με τον Γιώργο Τζαβέλλα, ο οποίος τον τελευταίο ενάμιση χρόνο είχε τον ρόλο του διευθυντή ποδοσφαιρικού τμήματος.