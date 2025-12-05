Ο Λουίς Ενρίκε συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις καινοτόμες ιδέες του στην Παρί Σεν Ζερμέν, αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας έναν τεράστιο πίνακα στην προπόνηση της ομάδας. Ο Ισπανός τεχνικός, πάντα σε αναζήτηση νέων τρόπων για να βελτιώσει την ομάδα του, τοποθέτησε τον πίνακα με τα ονόματα ορισμένων ποδοσφαιριστών γραμμένα με κόκκινο και μαύρο χρώμα, προφανώς για να εξηγήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια ασκήσεις και τακτικές.

Η εικόνα αυτή, που καταγράφηκε το πρωί της Πέμπτης (4/12) στο προπονητικό κέντρο των Παριζιάνων, προκάλεσε ενθουσιασμό αλλά και περιέργεια, καθώς η ακριβής σημασία του πλάνου παραμένει γνωστή μόνο στον Λουίς Ενρίκε και το τεχνικό του επιτελείο. Οι φίλαθλοι έσπευσαν να υποθέσουν ότι ο πίνακας χρησιμοποιείται για να παραπλανήσει την αντίπαλη ομάδα, τη Ρεν, που υποδέχεται η Παρί το Σάββατο (6/12, 22:05).

La nueva invención de Luis Enrique para los entrenamientos de PSG: una pantalla gigante con las disposiciones tácticas en vivo. 🧠 pic.twitter.com/N4Lsx7Shne — VSports Team (@VSportsTM) December 4, 2025

Με την ομάδα να επιδιώκει να επανέλθει στην κορυφή της Ligue 1 και το βλέμμα στραμμένο στην κρίσιμη αναμέτρηση Champions League με τη Μπιλμπάο (10/12, 22:00), ο Λουίς Ενρίκε προσπαθεί να δώσει νέο «αέρα» στην ομάδα του, πειραματιζόμενος με διαφορετικές τακτικές και στρατηγικές στην προπόνηση.