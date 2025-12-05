Πόσες είναι οι αντοχές της χώρας στα έντονα καιρικά φαινόμενα;

Ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών στο πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, Κωνσταντίνος Συνολάκης αναφέρθηκε μιλώντας στην ΕΡΤ, στις καταστροφές από την κακοκαιρία Byron που πλήττει τη χώρα, υπογραμμίζοντας ότι διαχρονικά παρουσιάζονται προβλήματα λόγω αστοχιών στην προετοιμασία ετών.

«Είμαι θυμωμένος»

«Κάτω από άλλες συνθήκες θα ήμουν πάρα πολύ θυμωμένος και είμαι θυμωμένος με αυτή την κατάσταση, γιατί βλέπουμε για άλλη μια φορά την πλήρη αστοχία της προετοιμασίας και των μελετών που έχουν γίνει διαχρονικά. Το είδαμε αυτό στη Θεσσαλία» υπογράμμισε ο κ. Συνολάκης, συμπληρώνοντας ότι «η υδραυλική μηχανική δεν είναι εγχείρηση εγκεφάλου, είναι τεχνολογία η οποία υπάρχει σχεδόν δυο αιώνες τώρα».

Επρεπε να έχουν προβλεφθεί

«Δεδομένου ότι έχουμε ουσιαστικά σφραγίσει όλη την ικανότητα σε ένα μεγάλο κομμάτι της πόλης να απορροφήσει το νερό, στο υπόλοιπο κομμάτι επειδή είχαμε και τις προηγούμενες βροχές, δεν έχουμε απορρόφηση, αλλά όλα αυτά είναι θέματα τα οποία έπρεπε να έχουν προβλεφθεί» τόνισε ο κ. Συνολάκης.

«Στην Ελλάδα λέμε πάρα πολλές φορές. ‘Ξέρετε, η μελέτη αστόχησε’. Τι θα πει η μελέτη αστόχησε. Ειδικά στη Μάνδρα το 2017, όταν πέθαναν άνθρωποι, ζητήθηκαν ευθύνες. Ποιοι είχαν μελετήσει; Ποιοι είχανε κάνει τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό; Ποιοι έκαναν τις μελέτες, ποιοι ήταν τα εργαστήρια, ποιες εταιρίες τις κάνανε; Πρέπει να καταλάβουμε σε τι έχουν αστοχήσει οι μελέτες» πρόσθεσε ο καθηγητής Φυσικών Πόρων.

Παράλληλα, ο Κωνσταντίνος Συνολάκης υπογράμμισε ότι στην Ελλάδα, οι μελέτες διαχρονικά δίνονται στους ίδιους ανθρώπους. «Υπάρχουν ή ένα δύο μελετητικά γραφεία ή ένα δύο πανεπιστήμια, τα οποία κάνουν όλες οι μελέτες. Ωραιότατα, να καταλάβουμε όμως γιατί έχουν αστοχήσει. Τι συμβαίνει; Οι μελέτες θεωρητικά θα έπρεπε να υπολογίσουν αυτό το πράγμα» σημείωσε.

Καμία δικαιολογία

«Το ένα κομμάτι είναι ότι πρέπει να εξετάσουμε προτού ανατεθούν καινούργιες μελέτες, καινούργια έργα. Ξέρετε υπάρχει μια φοβερή πίεση, θα γίνει αυτό το πράγμα και να γίνει γρήγορα. Γίνεται κατευθείαν ανάθεση. Κανένας δεν εξετάζει γιατί αστόχησαν. Γιατί; Ποιος είναι ο λόγος; Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να να αστοχούν οι μελέτες» πρόσθεσε σχετικά με την αστοχία των μελετών.

Στη συνέχεια, ο κ. Συνολάκης έδωσε το παράδειγμα της Ιαπωνίας για την αποκατάσταση των καταστροφών, τονίζοντας όσα έγιναν μετά τον μεγάλο σεισμό και τη μεγάλη πλημμύρα του 2011. «Οι μελέτες αστόχησαν φυσικά, αλλά πρώτα εξέτασαν να δούνε γιατί είχανε αστοχήσει οι μελέτες και μετά κάνανε τα έργα τα καινούργια. Έχουνε κάνει πολύ εντυπωσιακά έργα» ανέφερε.

Στο ερώτημα αν «αυτή είναι η χώρα μας» ο κ. Συνολάκης απάντησε αρνητικά, λέγοντας ότι «η χώρα μας είναι πάρα πάρα πολύ καλύτερη».

«Αυτό το οποίο γίνεται, υπάρχουν μερικοί επιτήδειοι που χρόνια λυμαίνονται το δημόσιο και το δημόσιο χώρο και παίρνουν μελέτες με κατευθείαν αναθέσεις. Πηγαίνουν σε δήμους, σε περιφέρειες, παίρνουν μια μελέτη εξ αποκοπής, τρομάζουν τους περιφερειάρχες. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Μπορεί η χώρα μας να πάει πάρα πολύ καλύτερα, αλλά πρέπει να σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος που βλέπουμε μπροστά μας, γιατί έχουμε αυτά τα απαίσια αποτελέσματα» κατέληξε ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών στο πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας.