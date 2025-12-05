«Άνοιξαν» οι ουρανοί στη δυτική Αττική. Μάνδρα, Μέγαρα, Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Νέα Πέραμος «πνίγηκαν» από την ισχυρή βροχόπτωση.

Οι εφιαλτικές μνήμες από την τραγωδία του 2017 ξύπνησαν.

Κάτοικοι και οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα ορμητικά νερά των χειμάρρων. Σπίτια κατακλύστηκαν από λασπόνερα.

«Τρέμουμε».

Τα ρέματα που υπερχείλισαν και πλημμύρισαν τους δρόμους της Μάνδρας έφεραν και φερτά υλικά, βούλωσαν φρεάτια, με αποτέλεσμα οι δρόμοι να μετατραπούν σε «ποτάμια».

Το κύμα της κακοκαιρίας προκάλεσε προβλήματα ακόμη και στην κεντρική λεωφόρο της Μάνδρας, με τα νερά να μπαίνουν σε σπίτια.

Η επόμενη μέρα βρήκε τους κατοίκους να προσπαθούν να σώσουν ό,τι σώζεται.

«Μπήκε το νερό με λάσπη μέσα, είχε μεγάλη ορμή».

Δρόμος εξαφανίστηκε στη Νέα Πέραμο εξαιτίας καθίζησης. Υπόγεια πλημμύρισαν, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν.

Το 112 ήχησε και στην Ελευσίνα. Ο Σαρανταπόταμος φούσκωσε επικίνδυνα.

Στα Μέγαρα, πλημμύρισε το αεροδρόμιο της Πάχης. Εικόνες από drone δείχνουν την πίστα γεμάτη νερά. Όλα τα αεροσκάφη καθηλώθηκαν.