Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων λόγω της κακοκαιρίας Byron, με όλες τις δημοτικές υπηρεσίες να επιχειρούν από το βράδυ της Τρίτης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, η Πολιτική Προστασία, η Δημοτική Αστυνομία, η Καθαριότητα, το Πράσινο και οι Τεχνικές Υπηρεσίες παρενέβησαν όπου κρίθηκε απαραίτητο, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της πόλης και την προστασία των πολιτών.

Από την πρώτη στιγμή, συνεργεία του δήμου επιχειρούσαν συνεχώς σε γειτονιές και περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας. Όπως επισημαίνεται, παρότι το δίκτυο ομβρίων καλύπτει μόλις το 20% της έκτασης της Αθήνας, η πόλη άντεξε σε μεγάλο βαθμό στον όγκο της βροχής, που σε ορισμένα σημεία έφτασε τα 45 χιλιοστά την ώρα. Σημειώνεται ότι στις περιοχές με χώμα και φυσική απορρόφηση του νερού τα φαινόμενα ήταν ηπιότερα, γεγονός που, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης των φυσικών λύσεων.

Η Δημοτική Αστυνομία βρέθηκε από την πρώτη στιγμή σε κρίσιμα σημεία, όπως ο Λυκαβηττός, επιτηρώντας το δίκτυο και διευκολύνοντας την πρόσβαση των συνεργείων. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας, πραγματοποιούνταν συνεχείς αυτοψίες στα σημεία όπου εντοπίζονταν προβλήματα, με στόχο την άμεση παρέμβαση.

«Η παρουσία τους στο πεδίο και η μεταφορά εικόνων σε πραγματικό χρόνο στο συντονιστικό ηλεκτρονικό εργαλείο επικοινωνίας που έχουμε δημιουργήσει, επέτρεψε την άμεση ενεργοποίηση των υπηρεσιών και τη γρήγορη μετάβαση σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας. Οι παρεμβάσεις έγιναν αμέσως και η κατάσταση έχει σχεδόν ομαλοποιηθεί. Σε σημεία που εμφανίζουν συχνά συσσώρευση υδάτων, πραγματοποιήθηκε απάντληση από νωρίς το πρωί και η κυκλοφορία έχει επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς. Η αποκατάσταση, όπου απαιτείται, συνεχίζεται κανονικά και η αποκομιδή απορριμμάτων διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα», αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων.

Παρεμβάσεις και επιχειρήσεις σε όλη την πόλη

Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ανέπτυξε αντλητικά οχήματα σε κομβικά σημεία της πόλης, είτε προληπτικά είτε επιχειρησιακά, όπου απαιτήθηκε άντληση υδάτων. Παράλληλα, η Διεύθυνση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων βρισκόταν σε συνεχή επιφυλακή στο γεφυράκι της οδού Σαλαμινίας, με στόχο την άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση υπερχείλισης.

Συνεργείο της Διεύθυνσης Καθαριότητας παραμένει στο Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Δήμου Αθηναίων «Σωκράτης». Οι ομάδες Πρασίνου και οι Τεχνικές Υπηρεσίες καταγράφουν βλάβες και παρεμβαίνουν όπου απαιτείται για την απομάκρυνση κινδύνων και την αποκατάσταση σημείων του οδοστρώματος.

Το Μητρώο Εργοληπτών ενεργοποιήθηκε για την υποστήριξη παρεμβάσεων σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, όπως ο λόφος του Λυκαβηττού, το ρέμα Ποδονίφτη και η γέφυρα, με τη χρήση εξειδικευμένων μηχανημάτων όπως JCB και φορτηγά.

Επιπλέον, λόγω εκτίναξης καλυμμάτων φρεατίων αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ, τοποθετήθηκαν προειδοποιητικές σημάνσεις και προστατευτικά εμπόδια σε κεντρικούς άξονες της πόλης. Παράλληλα, αφαιρέθηκαν πλαστικά καλύμματα που είχαν τοποθετήσει άγνωστοι και είχαν φράξει τις σχάρες μπροστά στα Προπύλαια.

Μέριμνα για τους άστεγους και προειδοποιήσεις προς τους πολίτες

Το ΚΥΑΔΑ και οι ομάδες Street Work περιπολούσαν σταθερά για τον εντοπισμό αστέγων και τη μεταφορά όσων χρειάζονταν βοήθεια στις ανοιχτές δομές. Στο πλαίσιο αυτό, μία οικογένεια μεταφέρθηκε άμεσα στο Πολυδύναμο Κέντρο.

Για λόγους ασφάλειας και μετά από ενημέρωση από την ΕΜΥ και το Αστεροσκοπείο, ο Εθνικός Κήπος θα παραμείνει κλειστός μέχρι νεωτέρας, λόγω πτώσης κλαδιών και συσσώρευσης υδάτων. Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να μην σταθμεύουν οχήματα σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών. Για κάθε πρόβλημα, μπορούν να επικοινωνούν με το 1595, το 210 5277066 ή μέσω Novoville.

Απάντηση του Δήμου σε παραπλανητικά βίντεο

Ο Δήμος Αθηναίων καταγγέλλει την κυκλοφορία fake news στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας ότι διακινήθηκαν παλαιά βίντεο που δεν αντανακλούν την πραγματική εικόνα της πόλης. «Ο Δήμος Αθηναίων επισημαίνει ότι, ενώ οι υπηρεσίες βρίσκονταν επί ποδός για την αντιμετώπιση των φαινομένων, κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα παραπλανητικά βίντεο (fake news) περασμένων ετών, τα οποία δεν αντιπροσώπευαν την πραγματική κατάσταση στους δρόμους της πόλης».

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ο υπεύθυνος φορέας για το άναμμα και το σβήσιμο του δημοτικού φωτισμού στον Νομό Αττικής είναι ο ΔΕΔΔΗΕ. Ο δήμος καλεί τους πολίτες να ενημερώνονται μόνο από επίσημες πηγές, καθώς κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.