Πλημμύρες, προβλήματα, κατολισθήσεις. Το πέρασμα της κακοκαιρίας «Byron» ήταν σαρωτικό στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας.

Προβλήματα σε όλη την Ελλάδα

Στο Γύθειο, ένα αυτοκίνητο βυθίστηκε στα λασπόνερα, λίγο μετά τη διάσωση των τριών ατόμων που επέβαιναν σε αυτό.

Στο Ηράκλειο Κρήτης, τμήμα του δρόμου υποχώρησε και ένα αυτοκίνητο προσγειώθηκε σε οικόπεδο.

Από την Κρήτη μέχρι την Πελοπόννησο και περιοχές της Μακεδονίας εικόνες πανομοιότυπες. Δραματικοί απεγκλωβισμοί τη νύχτα και με το πρώτο φως της ημέρας πλημμυρισμένες εκτάσεις και εικόνες καταστροφής.

Στο Γύθειο, τα νερά της βροχής δημιούργησαν ορμητικούς χειμάρρους που παρέσυραν τα πάντα. Οδηγοί προσπαθούσαν να φτάσουν με ασφάλεια στους προορισμούς τους, ενώ διασώστες επιστράτευσαν ακόμα και βάρκες για να μετακινηθούν, με τους ιδιοκτήτες σπιτιών και καταστημάτων να ψάχνουν τρόπους για να σώσουν και να θωρακίσουν τις περιουσίες τους.

Στη Φοινικούντα, στεριά και θάλασσα έγιναν ένα μέσα σε λίγες ώρες. Τα λασπόνερα μπήκαν σε υπόγεια και ισόγεια. Οικογένειες βρέθηκαν να παλεύουν για να απεγκλωβιστούν.

Λίγες ώρες βροχής έφεραν εικόνες καταστροφής και στην Ιεράπετρα της Κρήτης, με δρόμους να έχουν εξαφανιστεί και ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα να είναι απροσπέλαστα.

Εκτεταμένες ζημιές και στη Μονή του Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη στο Ηράκλειο. Υδροστρόβιλος «χτύπησε» κατά τη διάρκεια της νύχτας τον οικισμό Τσούτσουρα Μινώα Πεδιάδος προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια, καταστήματα και υποδομές.

Χωρίς ρεύμα

Οι κάτοικοι του οικισμού βρέθηκαν χωρίς ρεύμα και τηλέφωνο, ενώ από τα ξημερώματα συνεργεία του δήμου και της ΔΕΔΔΗΕ εργάζονταν για την αποκατάσταση των βλαβών.

Η κακοκαιρία δοκιμάζει περιοχές της Πιερίας, της Κατερίνης με πολλούς δρόμους να κρύβουν παγίδες, μέχρι περιοχές της Εύβοιας.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η κακοκαιρία αναμένεται να δοκιμάσει τις επόμενες ώρες τις αντοχές κατοίκων σε Πιερία, Ημαθία, Θεσσαλία, Σποράδες, Φθιώτιδα, ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται κατά τόπους έντονα φαινόμενα.

Σε περιοχές που χτυπήθηκαν πολλοί αγωνιούν για τη νύχτα που έρχεται και για το πότε αυτή η κακοκαιρία θα ολοκληρωθεί. Η εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται να ξεκινήσει αύριο το μεσημέρι.