Δραματικές στιγμές έζησαν χθες το βράδυ κάτοικοι στον Αλιμο όταν προσπάθησαν να επιστρέψουν σπίτια τους.

Στη συμβολή των οδών Καλαμακίου και Λυσικράτους η περιοχή μετατράπηκε σε λίμνη από το ορμητικό νερό που εισέρρεε με αποτέλεσμα αυτοκίνητα να επιπλέουν σαν βάρκες.

Ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου που παρασυρόταν από το νερό μπόρεσε να βγει από το παράθυρο καθώς βοήθεια από τις Αρχές δεν υπήρχε εκείνη την ώρα και πλησίασε την οδηγό του άλλου οχήματος το οποίο ήταν επίσης ακυβέρνητο.

Οντας στο νερό μέχρι τη μέση, βοήθησε την οδηγό να βγει και αυτή από το αυτοκίνητο και να βρουν καταφύγιο σε κάποια πολυκατοικία μέχρι να υποχωρήσει η στάθμη του νερού.

Ομως το νερό έχει ανέβει τόσο ψηλά που έχει κατακλύσει τους ισόγειους χώρους των πολυκατοικιών.

Και τα αυτοκίνητα χτυπούν στις καγκελόπορτες παρασυρμένα από τα λασπόνερα.

Στην Καλλιθέα, δέντρο έχει καταπλακώσει 2 αυτοκίνητα. Κάτοικος εγκλωβίστηκε στο σπίτι του.

Στα πρώτα 40 λεπτά βροχής, φρεάτιο στη συμβολή της οδού Σκρα με Ανδρομάχης μετατράπηκε σε σιντριβάνι. Λίγο μετά, στο σημείο προκαλείται καθίζηση.

Λίγα μέτρα πιο κάτω οδηγός επιχειρεί να αποφύγει πίδακα νερού.

Στο Κερατσίνι τεράστιο ποτάμι λάσπης έχει καλύψει τα πάντα.

Πυροσβέστες προσπαθούν να ανοίξουν τα βουλωμένα φρεάτια, τζάμια αυτοκινήτων έχουν σπάσει.

«Εγώ πήρα το 100 τηλέφωνο, γιατί φοβήθηκα να έρθουν να με βγάλουν από εδώ», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

Πεζόδρομοι στο μοναστηράκι πλημμύρισαν. Τα ορμητικά νερά έφθασαν μέχρι και τις κυλιόμενες σκάλες στον σταθμό του τραίνου.

Black out σημειώθηκε στην Ερμού.

Στο Μοσχάτο, πίσω από τον ηλεκτρικό σταθμό τα κλαρκ επέστρεψαν. Στην ΑΣΟΕΕ μπήκαν νερά. Δρόμοι απροσπέλαστοι στον Νέο Κόσμο.

Η κακοκαιρία χτύπησε ξανά σήμερα. Στη Βραυρώνα, κινδύνευσε 20χρονη οδηγός όταν το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε μέσα σε μεγάλο ύψος νερού.

«Την ώρα, που πέρναγε εδώ από το ρέμα, που κάθε χρόνο γίνεται έτσι, γεμίζει συνέχεια νερό. Μου λέει την ώρα που είμαστε στο τηλέφωνο, ότι έσβησε το αυτοκίνητο και δεν προχωράει. Της λέω περίμενε, ήρθαμε. Είχε έρθει ήδη η πυροσβεστική, την πήρανε από το σημείο», ανέφερε ο σύντροφος της εγκλωβισμένης.

Αυτοψία στον Κηφισό πραγματοποίησε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

«Θέλω να πω ότι αποφύγαμε τα χειρότερα. Δεν σας κρύβω ότι φτάσαμε στα όρια των αντοχών μας σε σχέση με κάποιες υποδομές. Σε κάθε περίπτωση, όμως, κράτησαν και ο Κηφισός και η Πικροδάφνη και ο Ποδονίφτης και ο Ιλισός και ο Βρηλισσός και το Χαϊδαρόρεμα και το Κόρμπι. Οριακά κρατήσαμε και το Σαρανταπόταμο», είπε ο κος Χαρδαλιάς.

Δείτε το βίντεο με τους οδηγούς στον Αλιμο