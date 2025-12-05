Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Ταραπακά της Χιλής υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του ΑΠΘ και τη διεύρυνση του δικτύου συνεργασιών του στη Λατινική Αμερική. Η συμφωνία υπογράφηκε την Παρασκευή, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στην ακαδημαϊκή εξωστρέφεια του ιδρύματος.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, και η Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Ταραπακά, Jennifer Peralta, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα της Συγκλήτου. Παρών στην υπογραφή ήταν και ο Πρέσβης της Χιλής στην Αθήνα, Juan Pino.

Η συμφωνία θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη διαπανεπιστημιακών ανταλλαγών και τη συνεργασία σε τομείς διδασκαλίας και έρευνας μεταξύ των δύο ιδρυμάτων. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η εκπόνηση κοινών ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και η ανταλλαγή φοιτητών και προσωπικού για ερευνητικούς σκοπούς.

Επιπλέον, το Μνημόνιο περιλαμβάνει τη συμμετοχή μελών των δύο πανεπιστημίων σε διαλέξεις, συνέδρια και επιστημονικά συμπόσια, ενισχύοντας τη συνεργασία σε διεθνές επίπεδο και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν από το ΑΠΘ ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Ανάπτυξης, Καθηγητής Νικόλαος Μαγγιώρος, ενώ από το Πανεπιστήμιο Ταραπακά συμμετείχαν η Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Marietta Ortega, και η Κοσμήτορας της Γεωπονικής Σχολής, Pilar Mazuela.