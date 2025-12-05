Νοικοκυριά και επιχειρήσεις αναμένεται το 2026 να καταβάλουν συνολικά 73,477 δισ. ευρώ σε άμεσους και έμμεσους φόρους, δηλαδή πάνω από 6,1 δισ. ευρώ τον μήνα κατά μέσο όρο. Παρά τις φοροελαφρύνσεις και παροχές ύψους 1,76 δισ. ευρώ, η συνολική φορολογική επιβάρυνση θα αυξηθεί κατά περίπου 2,5 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2025.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2026 προβλέπεται ιδιαίτερα βαρύ για τους φορολογούμενους, καθώς οι εισπράξεις από φόρους θα φτάσουν τα 40,678 δισ. ευρώ, έναντι 32,799 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο. Ο Ιούλιος του 2026 αναμένεται να είναι ο πιο απαιτητικός μήνας, με τις υποχρεώσεις προς την εφορία να ανέρχονται σε 8,564 δισ. ευρώ, λόγω και της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος από την εκκαθάριση των δηλώσεων.

Από τα τέλη Φεβρουαρίου 2026 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις τελευταίες δόσεις του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ για το 2025. Στις 15 Μαρτίου ξεκινούν οι δηλώσεις για το νέο φορολογικό έτος, ενώ στο τέλος του μήνα αρχίζει η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ για το 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις

Πώς κατανέμονται τα φορολογικά έσοδα ανά μήνα

Τα φορολογικά έσοδα του 2026 προβλέπεται να διαμορφωθούν ως εξής:

Ιανουάριος: 6,136 δισ. ευρώ

Φεβρουάριος: 5,724 δισ. ευρώ

Μάρτιος: 5,014 δισ. ευρώ

Απρίλιος: 5,466 δισ. ευρώ

Μάιος: 5,087 δισ. ευρώ

Ιούνιος: 5,381 δισ. ευρώ

Ιούλιος: 8,564 δισ. ευρώ

Αύγουστος: 6,324 δισ. ευρώ

Σεπτέμβριος: 6,412 δισ. ευρώ

Οκτώβριος: 6,679 δισ. ευρώ

Νοέμβριος: 5,738 δισ. ευρώ

Δεκέμβριος: 6,961 δισ. ευρώ

Στόχοι και προβλέψεις εσόδων

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, οι στόχοι για το 2026 επικεντρώνονται στην ενίσχυση των εσόδων από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.

ΦΠΑ: Τα έσοδα εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 29,229 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,6 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2025.

Ειδικοί φόροι κατανάλωσης (ΕΦΚ): Προβλέπεται άνοδος στα 7,46 δισ. ευρώ, δηλαδή 53 εκατ. ευρώ περισσότερα από το 2025

Φόροι ακινήτων: Αναμένεται μείωση κατά 83 εκατ. ευρώ, με τα έσοδα να φτάνουν τα 2,328 δισ. ευρώ, λόγω της μείωσης του ΕΝΦΙΑ για ορισμένες κατηγορίες ακινήτων.

Φόρος εισοδήματος: Τα συνολικά έσοδα προβλέπεται να αυξηθούν κατά 2,6%, φτάνοντας τα 26,757 δισ. ευρώ.

Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων: Τα έσοδα αναμένονται στα 15,815 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 75 εκατ. ευρώ λόγω των νέων φορολογικών παρεμβάσεων.

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων: Προβλέπεται αύξηση στα 8,576 δισ. ευρώ, δηλαδή 788 εκατ. ευρώ περισσότερα, αποτέλεσμα των υψηλότερων κερδών των επιχειρήσεων.