Η Φεντερίκα Μογκερίνι, η πρώην επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έδωσε εξηγήσεις στους ανακριτές στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση διαφθοράς που αφορά την ανάθεση συμβολαίου της ΕΕ στο Κολέγιο της Ευρώπης, το οποίο η ίδια διευθύνει. Η δικηγόρος της, Μαριαπάολα Κέρκι, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η διαδικασία διεξήχθη «με πλήρη διαφάνεια».

«Η ανάκριση πήγε πολύ καλά, διήρκεσε πάρα πολύ, αλλά με πλήρη διαφάνεια και με ηρεμία», ανέφερε χαρακτηριστικά η συνήγορος υπεράσπισης. Η Μογκερίνι, που είχε διατελέσει επικεφαλής της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ (EEAS) από το 2014 έως το 2019, ανακρίθηκε προχθές Τρίτη για περίπου δέκα ώρες από τη βελγική ομοσπονδιακή αστυνομία στην Μπρυζ, όπου εδρεύει το Κολέγιο της Ευρώπης, και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη.

Η έρευνα, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εισαγγελία, παραμένει σε εξέλιξη και αφορά υποψίες για «απάτη και διαφθορά στο πλαίσιο διαγωνισμών για συμβόλαια του δημοσίου, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου».

Το αντικείμενο της έρευνας

Η Ιταλίδα πρώην υπουργός είναι εδώ και πέντε χρόνια διευθύντρια του Κολεγίου της Ευρώπης, ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος που προετοιμάζει ευρωπαίους δημόσιους λειτουργούς. Οι ανακριτές εξετάζουν αν, την περίοδο 2021-2022, το ίδρυμα αυτό βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση σε διαγωνισμό για συμβόλαιο της EEAS σχετικά με την εκπαίδευση μελλοντικών διπλωματών της ΕΕ.

Οι εμπλεκόμενοι και οι εξελίξεις

Εκτός από τη Μογκερίνι, κατηγορίες έχουν απαγγελθεί και σε δύο ακόμη άτομα: τον Τσέζαρε Ζεγκρέτι, συνδιευθυντή του Κολεγίου της Ευρώπης αρμόδιο για την εκπαίδευση και τα προγράμματα, καθώς και τον Στέφανο Σανίνο, υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος ανακοίνωσε την παραίτησή του την Τετάρτη.

Η Μογκερίνι, από την πλευρά της, υπογράμμισε ότι το Κολέγιο της Ευρώπης τηρεί «τα υψηλότερα κριτήρια ακεραιότητας και δίκαιης αντιμετώπισης» και εξέφρασε «πλήρη εμπιστοσύνη» ότι η δικαιοσύνη θα αναγνωρίσει την αλήθεια.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η άρση της κράτησης της Μογκερίνι τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη δεν συνοδεύτηκε από περιοριστικά μέτρα. Οι τρεις ύποπτοι ενημερώθηκαν επισήμως για τις κατηγορίες που τους βαρύνουν και αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς ο ανακριτής έκρινε ότι δεν υπάρχει «κίνδυνος φυγής».