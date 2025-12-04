Αίτημα για έκτακτη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας κατέθεσαν οι βουλευτές – μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς. Το αίτημα αφορά τη σύγκληση της Επιτροπής μετά τις σοβαρές αποκαλύψεις που έγιναν κατά την ακροαματική διαδικασία της 21ης Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της δίκης για τις υποκλοπές.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο μάρτυρας Σταμάτης Τρίμπαλης, πρώην νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Krikel του κατηγορούμενου επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου, υποστήριξε στην ένορκη κατάθεσή του ότι πριν από την παρουσία του, στις 22 Σεπτεμβρίου 2022, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, είχε λάβει εκ των προτέρων τις ερωτήσεις των μελών της Νέας Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε, γνώριζε ήδη το περιεχόμενό τους καθώς και τις απαντήσεις που θα έδινε.

Η συγκεκριμένη αναφορά προκαλεί έντονους προβληματισμούς, καθώς θέτει υπό αμφισβήτηση τη θεσμική ακεραιότητα και τη λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής. Οι βουλευτές των τριών κομμάτων ζητούν άμεση διερεύνηση και πλήρη διαλεύκανση των καταγγελλόμενων περιστατικών.

Το αίτημα αυτό, σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, έρχεται σε συνέχεια της πρότασης που είχε καταθέσει ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Διονύσης Καλαματιανός, στη Διάσκεψη των Προέδρων. Η πρόταση ανέδειξε το ζήτημα των υποκλοπών ως μείζον θέμα για τη Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου, επισημαίνοντας ότι παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την πιθανή εμπλοκή του Μεγάρου Μαξίμου και τους λόγους παρακολούθησης επιχειρηματιών, υπουργών και του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων.