Ράλι στα πολύτιμα μέταλλα δεν κάνει μόνο ο χρυσός αλλά και το ασήμι, το οποίο μάλιστα καταγράφει νέα ιστορικά υψηλά πάνω από τα 58 δολάρια η ουγγιά (τιμές spot στο Bloomberg).

Η συνεχιζόμενη μεγάλη ζήτηση από επενδυτές, καταναλωτές και βιομηχανίες, οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές ανησυχίες και η προοπτική νέας μείωσης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αποτελούν τις τρεις κινητήριες δυνάμεις πίσω από το ράλι του ασημιού στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών.

Είναι ενδεικτικό ότι η συνεχιζόμενη ζήτηση έχει οδηγήσει τις αποδόσεις του ασημιού σε υψηλότερα επίπεδα ακόμη και από αυτές του χρυσού, αφού από τις αρχές του έτους φτάνουν στο 100%. Οι αντίστοιχες αποδόσεις του χρυσού έχουν φτάσει φέτος τα επίπεδα του 60%.

Το ασήμι είναι γνωστό και ως «μέταλλο του Διαβόλου» λόγω των μεγάλων διακυμάνσεων που καταγράφει η τιμή του ιστορικά. Προς το παρόν διεθνείς αναλυτές πιστεύουν ότι μπορεί να έχει κι άλλο δρόμο να διανύσει, σύμφωνα με το CNBC. Έχει αρχίσει όμως να δημιουργείται και αντίλογος από όσους προβλέπουν διόρθωση των τιμών λόγω του ήδη πολύ μεγάλου φετινού ράλι. Όλο το 2025 οι τιμές του ασημιού έχουν κινηθεί καθαρά ανοδικά, με λίγες μόνο τέτοιες διακυμάνσεις.

Προοπτικές οικονομίας και πολύτιμα μέταλλα

Η προσδοκία είναι ότι εξακολουθεί να καταγράφεται πιο χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας ειδικά στις ΗΠΑ μέχρι και το 2026 σε συνδυασμό με την προοπτική να χαλαρώσει κι άλλο τη νομισματική πολιτική η FED δημιουργούν προοπτικές για συνεχιζόμενες επενδύσεις στα πολύτιμα μέταλλα, ανέφεραν αναλυτές της αγοράς στο Reuters. Ο χρυσός και το ασήμι τείνουν να αποδίδουν καλά σε περιβάλλοντα χαμηλών επιτοκίων.

Ο ρόλος της FED

Στις αγορές έχει δημιουργηθεί η προσδοκία ότι την επόμενη εβδομάδα, στις 9 και 10 Δεκεμβρίου, η FED θα μειώσει εκ νέου τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Πλέον οι παίκτες της αγοράς βλέπουν πιθανότητα 87% για μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, από 50% την περασμένη εβδομάδα, έδειξε έρευνα του Reuters.

Τα ιστορικά ράλι

Ο Δεκέμβριος ήταν μόλις η τέταρτη φορά μέσα στα τελευταία 50 χρόνια που οι τιμές του ασημιού έχουν σκαρφαλώσει σε ιστορικά υψηλά. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί τον Οκτώβριο του 2025. Τα άλλα μεγάλα άλματα του ασημιού περιλαμβάνουν τον Ιανουάριο του 1980 όταν κερδοσκοπικές κινήσεις είχαν οδηγήσει στη συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων ασημιού σε χέρια κερδοσκόπων. Επίσης το 2011 είχε καταγραφεί νέο ρεκόρ λόγω της αύξησης του αμερικανικού χρέους. Τότε το ασήμι και ο χρυσός είχαν γίνει περιζήτητα επειδή θεωρήθηκαν ασφαλή καταφύγια.

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα επενδυτικά κύματα ζήτησης, η άνθηση του ασημιού το 2025 βασίστηκε σε μείγμα χαμηλής προσφοράς και υψηλής ζήτησης από χώρες όπως η Ινδία, καθώς και σε αυξημένες βιομηχανικές ανάγκες και σε δασμούς, σχολίαζε το CNBC. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Κίνα υποστηρίζουν ολοένα και περισσότερο αυτή τη ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο, δείχνουν τα ίδια στοιχεία.

Το ασήμι στη βιομηχανία

Επιπλέον παράγοντας αύξησης της ζήτησης για ασήμι είναι η μεγάλη χρήση του στη βιομηχανία. Είναι πολύ καλός αγωγός του ηλεκτρισμού που χρησιμοποιείται σε πλακέτες κυκλωμάτων και διακόπτες, ηλεκτρικά οχήματα και μπαταρίες. Είναι σημαντικό υλικό για ηλιακά πάνελ και επίσης χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων σε ιατρικές συσκευές.