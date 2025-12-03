Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, σχολίασε τις πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπήρξε απόρριψη του αμερικανικού σχεδίου από τη Μόσχα.

Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης των δημοσιογράφων, ο Πεσκόφ ανέφερε πως θα ήταν λάθος να ειπωθεί ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν απέρριψε το σχέδιο που πρότειναν οι ΗΠΑ και συζητήθηκε την προηγούμενη ημέρα.

Όπως είπε, οι συνομιλίες αποτέλεσαν απλώς μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, χωρίς να έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σημείωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος αποδέχθηκε ορισμένες προτάσεις και απέρριψε άλλες, στο πλαίσιο μιας φυσιολογικής διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Ο Πεσκόφ απέφυγε να προβεί σε περαιτέρω σχόλια, επισημαίνοντας πως οι διαπραγματεύσεις θα είναι πιο παραγωγικές «όσο λιγότερο σχολιάζονται δημόσια».

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ρωσία παραμένει έτοιμη να συναντηθεί με Αμερικανούς αξιωματούχους όσες φορές χρειαστεί, προκειμένου να επιτευχθεί μια λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Putin has not rejected the US peace plan — that’s untrue. The quieter the negotiations, the better the results, Kremlin spokesman Dmitry Peskov says. pic.twitter.com/W07Rxgu4kj — KyivPost (@KyivPost) December 3, 2025

Αναφορές για ακύρωση συνάντησης Ζελένσκι με Αμερικανούς διαπραγματευτές

Το πρωί της Τετάρτης, ουκρανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η προγραμματισμένη συνάντηση του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ δεν θα πραγματοποιηθεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Ζελένσκι επιστρέφει στο Κίεβο, ενώ η αμερικανική αντιπροσωπεία αναχωρεί για την Ουάσινγκτον. Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την ακύρωση.