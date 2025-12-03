Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε δύο νέες προτάσεις για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας την περίοδο 2026-2027, με στόχο την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της χώρας λόγω του πολέμου. Οι λύσεις περιλαμβάνουν δανεισμό από την ΕΕ και τη δημιουργία ενός Δανείου Αποζημιώσεων που θα χρηματοδοτηθεί από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία εντός της Ένωσης.

Η Κομισιόν διευκρινίζει τη νομική βάση των δύο επιλογών, ώστε το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 18-19 Δεκεμβρίου να μπορέσει να λάβει αποφάσεις για την κάλυψη των μελλοντικών δημοσιονομικών και αμυντικών αναγκών της Ουκρανίας. Η πρόταση έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει στην ΕΕ να ανταποκρίνεται με ευελιξία, είτε η Ουκρανία παραμένει σε εμπόλεμη κατάσταση είτε εισέλθει σε περίοδο ειρήνης.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η πρώτη επιλογή αφορά δανεισμό με βάση τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ενώ η δεύτερη προβλέπει τη δημιουργία ενός Δανείου Αποζημιώσεων. Το Ταμείο αυτό θα επιτρέπει στην Επιτροπή να αντλεί ρευστότητα από ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διαχειρίζονται ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας.

Οι προτάσεις συνοδεύονται από αυστηρές διασφαλίσεις για την προστασία των κρατών μελών και των τραπεζικών ιδρυμάτων από πιθανά ρωσικά αντίποινα ή παράνομες απαλλοτριώσεις σε τρίτες χώρες. Για την κάλυψη τυχόν κινδύνων, προβλέπεται μηχανισμός αλληλεγγύης που θα στηρίζεται σε εθνικές εγγυήσεις ή στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Νομικό πλαίσιο και προτεινόμενες αλλαγές

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι οι προτάσεις συμμορφώνονται πλήρως με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, διασφαλίζοντας παράλληλα τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και τη θέση του ευρώ ως παγκόσμιου νομίσματος. Το σχέδιο βασίζεται σε πέντε νομοθετικές πρωτοβουλίες:

• Πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση του Δανείου Αποζημιώσεων.

• Πρόταση απαγόρευσης μεταφοράς των ακινητοποιημένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων πίσω στη Ρωσία.

• Δύο προτάσεις που ενισχύουν τις διασφαλίσεις για τα κράτη μέλη και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μέσω τροποποίησης του κανονισμού 833/2014 και σχετικής απόφασης του Συμβουλίου.

• Τροποποίηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου ώστε να επιτρέπεται η χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ για τη στήριξη δανείου προς την Ουκρανία.

Διεθνές πλαίσιο και δηλώσεις φον ντερ Λάιεν

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο έντασης, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας και των υποδομών της εντείνονται, ενώ αυξάνονται και οι υβριδικές επιθέσεις σε κράτη μέλη της ΕΕ και παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Συμμαχίας.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Με τις σημερινές προτάσεις, θα διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία έχει τα μέσα για να αμυνθεί και να προωθήσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις από θέση ισχύος. Προτείνουμε λύσεις για να καλύψουμε τις οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια, να στηρίξουμε τον κρατικό προϋπολογισμό και να ενισχύσουμε την αμυντική της βιομηχανία, καθώς και την ένταξή της στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανική βάση. Προτείνουμε τη δημιουργία ενός Δανείου Αποζημιώσεων, χρησιμοποιώντας τα ταμειακά υπόλοιπα από τα ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην ΕΕ, με ισχυρές διασφαλίσεις για τα κράτη μέλη μας. Αυξάνουμε το κόστος του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας. Και αυτό θα πρέπει να λειτουργήσει ως περαιτέρω κίνητρο για τη Ρωσία να συμμετάσχει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.»

