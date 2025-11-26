Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε σήμερα 2,1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προς την Ελλάδα, σε συνέχεια της θετικής αξιολόγησης του 6ου αιτήματος πληρωμής για τις επιχορηγήσεις του Ταμείου που είχε υποβληθεί στα μέσα Ιουλίου.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη, η Ελλάδα έχει πλέον εισπράξει 23,4 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ποσό που φτάνει το 65,2% του συνολικού προϋπολογισμού του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0».

Το αίτημα πληρωμής αφορούσε στην ολοκλήρωση 39 οροσήμων και στόχων του Εθνικού Σχεδίου, οπότε το σύνολο των εκπληρωμένων οροσήμων ανέρχεται πλέον σε 178, ποσοστό 48% του συνόλου, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος επίτευξης των 27 κρατών μελών είναι 43%.

Τα εκπληρωμένα ορόσημα αγγίζουν κρίσιμους τομείς της οικονομίας και της καθημερινότητας, όπως: η Παιδεία, με την εγκατάσταση 36.200 διαδραστικών συστημάτων μάθησης σε δημόσια σχολεία, η Υγεία, με την προώθηση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και την ενίσχυση του Προσωπικού Γιατρού και η Κοινωνική Μέριμνα, με τη χορήγηση επιδομάτων σε 1,3 εκατ. δικαιούχους μέσω προπληρωμένης κάρτας. Στον τομέα της ενέργειας, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση περίπου 12.000 φωτοβολταϊκών συστημάτων, για την οποία επιδοτήθηκαν ιδιώτες και αγρότες, προωθήθηκαν έργα αποθήκευσης 175MW, καθώς και θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Για την οδική ασφάλεια ολοκληρώθηκε η συμβασιοποίηση για παρεμβάσεις σε 7.780 επικίνδυνα σημεία στο οδικό δίκτυο Δήμων και Περιφερειών και για την τοποθέτηση έξυπνων συστημάτων φωτισμού LED σε οδικά δίκτυα. Στον τομέα της Δικαιοσύνης, ξεκίνησε η λειτουργία της δικαστικής αστυνομίας και ολοκληρώθηκε η ψηφιακή κατάρτιση 7.000 δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων. Παράλληλα, επιταχύνθηκαν οι μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση, με την ολοκλήρωση άνω του 90% της κτηματογράφησης, καθώς και φορολογικές μεταρρυθμίσεις, με κυριότερη την διασύνδεση 400.000 ταμειακών μηχανών και POS με την πλατφόρμα MyData.

Ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, υπογράμμισε: «Η Ελλάδα μέσα σε 3 χρόνια έχει πετύχει να απορροφήσει 23,4 δις ευρώ -δηλαδή όσο ένα ΕΣΠΑ που απορροφάται σε 9 χρόνια- υλοποιώντας με αποτελεσματικότητα διαφάνεια και ταχύτητα κρίσιμες και χρήσιμες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που κάνουν καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Εργαζόμαστε εντατικά για να ολοκληρώσουμε έγκαιρα όλες τις δεσμεύσεις μας έως τον Αύγουστο του 2026»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και αρμόδιος για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε: «Η σημερινή εξέλιξη, σε συνέχεια προηγούμενων θετικών αξιολογήσεων κορυφαίων ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμών τόσο για την πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» όσο και για την ευρύτερη αναπτυξιακή οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης, έρχεται να επιβεβαιώσει το μετρήσιμο αποτέλεσμα της εθνικής προσπάθειας. Στόχος μας παραμένει η χώρα να διατηρηθεί στις πρώτες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης ως προς την απορρόφηση πόρων, ανάμεσά τους και αυτοί που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος. Στηρίζουμε τις επενδύσεις, την επιχειρηματικότητα, τις υποδομές, την καθημερινότητα όλων των συμπολιτών μας. Ενισχύουμε τις παρεμβάσεις που θα εξασφαλίσουν την αύξηση των εισοδημάτων, που επιτρέπουν την επιστροφή του μερίσματος της ανάπτυξης στην κοινωνία».

Η Γενική Γραμματέας Συντονισμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης, Εύη Δραμαλιώτη τόνισε: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την εκταμίευση της 6ης δόσης επιχορηγήσεων, ύψους 2,1 δισ. ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επιβεβαιώνοντας την πρόοδο της Ελλάδας στην υλοποίηση του σχεδίου «Ελλάδα 2.0». Με τη νέα καταβολή, οι συνολικές εκταμιεύσεις προς τη χώρα ανέρχονται σε 23,4 δισ. ευρώ, δηλαδή στο 65% του προγράμματος, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική θέση της Ελλάδας στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. Από τα 39 ορόσημα του αιτήματος, τα 22 αφορούν μεταρρυθμίσεις που ήδη βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών: αναβάθμιση δημόσιων υπηρεσιών, επιτάχυνση της απόδοσης της δικαιοσύνης, διευκόλυνση επενδύσεων στην καθαρή ενέργεια και ενίσχυση της πρόσβασης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Η Ελλάδα συνεχίζει με σχέδιο και αποφασιστικότητα την πορεία υλοποίησης του προγράμματος, με στόχο άμεσα οφέλη για όλους τους πολίτες».

Ο Διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, ανέφερε: «Η σημερινή εκταμίευση πόρων ύψους 2, 1 δισ. ευρώ για το 6ο αίτημα πληρωμής των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, ενισχύει την θέση της Ελλάδας μεταξύ των πρώτων κρατών ως προς τις εκταμιεύσεις του Ταμείου, έχοντας εισπράξει το 65% του προϋπολογισμού της. Με συνέπεια και αποτελεσματικότητα αξιοποιείται το σύνολο των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης προς όφελος της οικονομίας και των πολιτών».