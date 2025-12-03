Η Karen Sofia Quiroz Ramírez, γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως “Bikergirl”, έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στην Κολομβία. Η δημοφιλής influencer συγκρούστηκε με φορτηγό το βράδυ της Τετάρτης, 26 Νοεμβρίου.

Η 26χρονη δημιουργός περιεχομένου είχε περισσότερους από 70.000 ακόλουθους σε Instagram και TikTok. Ξεχώριζε για τα βίντεο και τις φωτογραφίες που ανέβαζε με τη μοτοσικλέτα της, προσελκύοντας χιλιάδες θαυμαστές από όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού PEOPLE, η Ramírez οδηγούσε τη μοτοσικλέτα της Suzuki Gixxer γύρω στις 9:40 μ.μ., με κατεύθυνση τη Floridablanca της Κολομβίας. Πρόκειται για τη μηχανή που συνήθιζε να παρουσιάζει στα κοινωνικά δίκτυα.

Όπως μετέδωσαν οι εφημερίδες Vanguardia και El Espectador, επικαλούμενες την Τροχαία Floridablanca, η νεαρή γυναίκα φέρεται να προσπάθησε να περάσει ανάμεσα σε ένα αυτοκίνητο και ένα φορτηγό-τρέιλερ. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας αυτής, έχασε τον έλεγχο, έπεσε από τη μοτοσικλέτα και παρασύρθηκε από το βαρύ όχημα.

«Η πιθανή υπόθεση για το δυστύχημα είναι ότι η μοτοσικλετίστρια κινούνταν ανάμεσα σε δύο οχήματα, αλλά αυτή η κατάσταση θα αποτελέσει αντικείμενο έρευνας», ανέφερε σε δήλωσή της η Υπηρεσία Τροχαίας Floridablanca, σύμφωνα με το Vanguardia.

Ο αξιωματούχος της Τροχαίας, Jahir Andrés Castellanos Prada, τόνισε ότι η Εισαγγελία θα εξετάσει διεξοδικά τα αίτια του δυστυχήματος, θα λάβει καταθέσεις μαρτύρων και θα αναλύσει τα σχετικά βίντεο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε ευθύνη από κάποιον οδηγό.

Την ίδια ημέρα του δυστυχήματος, η Ramírez είχε αναρτήσει στο Instagram και στο TikTok ένα βίντεο στο οποίο έπλενε τη μοτοσικλέτα της. Στα σχόλια κάτω από την ανάρτηση, οι θαυμαστές της άφησαν συγκινητικά μηνύματα στη μνήμη της.