Καθώς ο Νοέμβριος φτάνει στο τέλος του, η αντίστροφη μέτρηση για την Υπερπανσέληνο Δεκεμβρίου 2025 έχει ήδη ξεκινήσει. Το εντυπωσιακό φαινόμενο, γνωστό και ως «Παγωμένο Φεγγάρι», θα κορυφωθεί στις 4 Δεκεμβρίου, αποτελώντας την τρίτη και τελευταία υπερπανσέληνο του έτους.

Η υπερπανσέληνος συμβαίνει όταν η Σελήνη βρίσκεται στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη. Σύμφωνα με τη NASA, σε αυτή τη θέση φαίνεται έως και 14% μεγαλύτερη και 30% πιο φωτεινή σε σχέση με μια συνηθισμένη πανσέληνο. Το φαινόμενο εμφανίζεται λίγες φορές τον χρόνο και μερικές φορές συμπίπτει με άλλα αστρονομικά γεγονότα, όπως οι σεληνιακές εκλείψεις.

Το βράδυ της 4ης Δεκεμβρίου, η Σελήνη θα φτάσει στο μέγιστο μέγεθός της, φωτίζοντας τον χειμωνιάτικο ουρανό. Αν ο καιρός το επιτρέψει, το θέαμα θα είναι εντυπωσιακό, καθώς το φεγγάρι θα ανατείλει λίγο μετά τη δύση του ήλιου. Η λάμψη του θα είναι ορατή με γυμνό μάτι, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία σε όσους αγαπούν τη νυχτερινή παρατήρηση και τη φωτογραφία. Πρόκειται για την τελευταία εντυπωσιακή σεληνιακή εμφάνιση της χρονιάς.

Το «Παγωμένο Φεγγάρι» φωτίζει τη νύχτα με την έλευση του χειμώνα, συμβολίζοντας την αντοχή και τη σιωπηλή δύναμη της εποχής. Η εικόνα του φωτεινού φεγγαριού πάνω από ένα παγωμένο τοπίο, με τα δέντρα ακίνητα και το έδαφος σκεπασμένο από χιόνι, αποπνέει γαλήνη και στοχασμό.

Η προέλευση της ονομασίας «Παγωμένο Φεγγάρι»

Η ονομασία του φεγγαριού του Δεκέμβρη προέρχεται από την παράδοση των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής. Η φυλή των Μόχοκ το αποκαλούσε «Παγωμένο Φεγγάρι», εμπνευσμένη από τις χαμηλές θερμοκρασίες και το ξεκίνημα του χειμώνα στο Βόρειο Ημισφαίριο.

Άλλες φυλές είχαν δώσει διαφορετικές ονομασίες: οι Τσερόκι το αποκαλούσαν «Φεγγάρι του Χιονιού», οι Κρι «Φεγγάρι του Παγετού» και οι Ογκλάλα «Φεγγάρι των Καμμένων Δέντρων». Όλες οι εκδοχές αποτυπώνουν τη σκληρότητα αλλά και την ομορφιά της χειμερινής περιόδου.