Το «Φεγγάρι του Κάστορα», η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου, καθώς θα βρίσκεται στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη, κάνοντάς την να φαίνεται μεγαλύτερη και φωτεινότερη από το συνηθισμένο, θα φωτίσει απόψε τον νυχτερινό ουρανό.

Η πανσέληνος ονομάστηκε από τους αμερικανούς «Φεγγάρι του Κάστορα», γιατί συνδέεται με την εποχή, που οι κάστορες είναι πιο δραστήριοι και οι κυνηγοί έστηναν παγίδες, πριν παγώσουν τα νερά.

Έτσι, η έλευση του «Φεγγαριού του Κάστορα» συμβολίζει την προετοιμασία και την αντοχή να ετοιμαστούμε για τον χειμώνα που έρχεται.

Γιατί είναι ξεχωριστή πανσέληνος

Το «Φεγγάρι του Κάστορα» δεν είναι για μια συνηθισμένη πανσέληνος, αλλά η πιο κοντινή και φωτεινή στη Γη για το 2025, γεγονός που την κάνει να φαίνεται μεγαλύτερη και πιο λαμπερή από κάθε άλλη φορά. Η πανσέληνος αυτή συμβαίνει τη στιγμή που η Σελήνη βρίσκεται στο περίγειο της τροχιάς της, δηλαδή στο πλησιέστερο σημείο από τη Γη, περίπου 356.980 χιλιόμετρα μακριά. Λόγω αυτής της εγγύτητας, το φεγγάρι θα φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερο και έως και 30% πιο φωτεινό από το συνηθισμένο. Καθώς ανατέλλει, η ατμόσφαιρα κοντά στον ορίζοντα διασκορπίζει το μπλε φως, αφήνοντας τις ζεστές πορτοκαλί και κεχριμπαρένιες αποχρώσεις να κυριαρχούν το γνωστό «χρυσό φεγγάρι».

Την καλύτερη θέαση της υπερπανσελήνου του Νοεμβρίου θα την έχουν όσοι βρεθούν απόψε κάτω από καθαρό ουρανό στη Σκωτία και περιοχές της βόρειας Αγγλίας, όπου θα απολαύσουν ένα μοναδικό θέαμα, τις πολύχρωμες εκρήξεις των πυροτεχνημάτων να καθρεφτίζονται στο μεγαλύτερο φεγγάρι του 2025, μια σπάνια σύμπτωση που ενώνει τη φωτιά της γιορτής με τη μαγεία του ουρανού. Και για όσους χάσουν αυτό το φαινόμενο, υπάρχει παρηγοριά: Η επόμενη και τελευταία υπερπανσέληνος του έτους θα εμφανιστεί μόλις έναν μήνα αργότερα, στις 4 Δεκεμβρίου. Μέχρι τότε, όμως, το φως του Κάστορα θα είναι εκεί ψηλά, το πιο μεγάλο, το πιο φωτεινό και – ίσως – το πιο μαγικό φεγγάρι του χρόνου.

Η επιρροή της στα ζώδια

Η Πανσέληνος σχηματίζεται στο ζώδιο του Ταύρου, ο οποίος σχετίζεται με τις αισθήσεις, την απόλαυση και την υλική ασφάλεια. Για περίπου 15-20 λεπτά η Σελήνη θα λάμψει με πορτοκαλί απόχρωση, καθώς θα διασχίζει το πυκνότερο στρώμα της γήινης ατμόσφαιρας. Θα είναι 8% μεγαλύτερη και 16% πιο φωτεινή από το συνηθισμένο, καθώς θα βρίσκεται στο κοντινότερο σημείο της τροχιάς της γύρω από την Γη (περίπου 356.500 χλμ.).

Η Πανσέληνος αυτή ολοκληρώνει κύκλο της, ο οποίος ξεκίνησε με την Νέα Σελήνη στις 21 Οκτωβρίου στον Ζυγό. Σε γενικές γραμμές η επιρροή της ενδέχεται να φέρει συναισθηματικές κορυφώσεις, αποκαλύψεις και εξελίξεις σε θέματα σχέσεων, οικονομικών και προσωπικών αξιών. Χρειάζεται όλο αυτό το διάστημα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσοι διατηρούν παράνομες σχέσεις, γιατί υπάρχει αισθητά ο κίνδυνος να αποκαλυφθούν, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και ακραίες καταστάσεις, οι οποίες πολύ πιθανόν να γίνουν ανεξέλεγκτες.