Την Τρίτη της εβδομάδας, που έρχεται, θα εμφανιστεί στον ουρανό η πρώτη υπερπανσέληνος της χρονιάς, γνωστή με το όνομα «Πανσέληνος της Συγκομιδής», εγκαινιάζοντας μια σειρά τριών εντυπωσιακών σεληνιακών φαινομένων, που θα συνεχιστούν μέχρι τον Δεκέμβριο.

Η φετινή πανσέληνος του Οκτωβρίου εκτιμάται ότι θα είναι η μεγαλύτερη και φωτεινότερη του έτους, καθώς η Σελήνη θα βρεθεί στο κοντινότερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη. Πρόκειται για την πρώτη υπερπανσέληνο, μετά τον Νοέμβριο του 2024, η οποία θα είναι ορατή σε πολλές περιοχές, εφόσον ο καιρός το επιτρέψει.

Το όνομά της προέρχεται από την συνήθεια να δίνονται ονόματα στις πανσελήνους του έτους, που σχετίζονται με τη φύση και τις αγροτικές δραστηριότητες. Αν και ο Οκτώβριος αποτελεί τον μήνα της «Πανσελήνου του Κυνηγού», φέτος η συγκεκριμένη πανσέληνος έχει τον τίτλο της «Πανσελήνου της Συγκομιδής», καθώς ανατέλλει πιο κοντά στη φθινοπωρινή ισημερία, μια περίοδο, που συνδέεται με τη συγκομιδή των καλλιεργειών.