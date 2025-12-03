Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης και Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών της Δ.Α.Ο.Ε., με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην εμπορία ανθρώπων, κυρίως ανήλικων αλλοδαπών. Τα θύματα φέρονται να εξαναγκάζονταν σε τέλεση αξιοποίνων πράξεων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα μέλη του κυκλώματος υποχρέωναν ανήλικους να πωλούν λαθραία καπνικά προϊόντα σε καταστήματα ψιλικών και μίνι μάρκετ σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Τα παράνομα κέρδη αποδίδονταν στους ίδιους τους διακινητές.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ τέσσερα ανήλικα θύματα έχουν τεθεί υπό προστασία και λαμβάνουν την απαραίτητη αρωγή από τις αρχές.

Η αστυνομία αναμένεται να προχωρήσει σε αναλυτική ενημέρωση για την υπόθεση τις επόμενες ώρες.