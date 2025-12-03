Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί μια μεγάλη και συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που, σύμφωνα με τις αρχές, φέρεται να έχει πολυεπίπεδη δράση σε κλοπές, διαρρήξεις και απάτες σε διάφορες περιοχές του νομού.

Οι έρευνες πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε σπίτια και χώρους όπου κινούνταν τα μέλη της οργάνωσης, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί σε πολλαπλά σημεία. Μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί 11 άτομα, τα οποία εξετάζονται για τον ρόλο τους στο κύκλωμα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχει ήδη ταυτοποιηθεί η συμμετοχή τους σε περισσότερες από 60 υποθέσεις, που σχετίζονται με κλοπές, διαρρήξεις κατοικιών και επιχειρήσεων, καθώς και απάτες σε ανυποψίαστους πολίτες. Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν ότι ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά, καθώς η έρευνα συνεχίζεται και ανασύρονται παλαιότεροι φάκελοι με παρόμοια «χτυπήματα».

Η επιχείρηση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην ημέρα, ενώ στη συνέχεια θα γίνουν επίσημες ανακοινώσεις με τα ευρήματα και το εύρος της δράσης της οργάνωσης.