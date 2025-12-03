Με την απολογία του πρώτου κατηγορούμενου συνεχίστηκε σήμερα στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας η δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό .

«Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια αυτού του ανθρώπου αλλά εγώ δεν έχω καμία σχέση. Δεν μπορώ να σκοτώσω, δεν θα το έκανα ποτέ αυτό το πράγματα. Είμαι βαθιά θρησκευόμενος και δεν εκμισθώνομαι, ούτε εξαγοράζομαι, είμαι εδώ λόγω του παρελθόντος μου» ισχυρίστηκε απολογούμενος ο κατηγορούμενος αρνούμενος οποιαδήποτε σχέση με την εγκληματική ενέργεια .

Μου τη στήσανε

Απευθυνόμενος σε δικαστές και ενόρκους ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι ” μου τη στήσανε ‘ και πως την ημέρα της δολοφονίας του τοπογράφου είχε πάει για περπάτημα στο ΟΑΚΑ και αμέσως μετά πάρκαρε τη μηχανή του στο «Υγεία» για να επισκεφθεί γιατρό και να του αφαιρέσουν νάρθηκα από τη μύτη μετά από χειρουργείο που είχε κάνει.

Με αφορμή τον ισχυρισμό , πάντως ότι την ημέρα της δολοφονίας του τοπογράφου περπάταγε στο ΟΑΚΑ η εισαγγελέας έθεσε συγκεκριμένες ερωτήσεις στον κατηγορούμενο .

Εισαγγελέας: Γιατί δεν ψάξατε κάμερες; Δυσκολεύομαι να σκεφτώ ότι ολόκληρο ΟΑΚΑ δεν έχει κάμερες….

Κατηγορούμενος: Έψαξε ο δικηγόρος και του είπαν πως είναι διαλυμένο το ΟΑΚΑ και το ντρόουν που χρησιμοποιούν είναι για λόγους ασφαλείας και δεν καταγράφει.

Εισαγγελέας: Έχετε ένα σημαντικό άλλοθι όπως μας λέτε και δεν διαρρηγνύεται τα ιμάτια σας για να το βρείτε;

Κατηγορούμενος: Δεν είχα σωστή εκπροσώπηση δεν ήταν ο κατάλληλος δικηγόρος και γι αυτό τον άλλαξα αμέσως.

Η γνωριμία με τον μεσίτη

Κατά την απολογία ο 45χρονος αναφέρθηκε εκτενώς στη γνωριμία του με τον μεσίτη- επιχειρηματία της Μυκόνου με τον οποίο το θύμα είχε συνεργαστεί. Όπως είπε είχε επισκεφθεί τον μεσίτη δυο φορές στο νησί μαζί με τη σύντροφο του. «Μιλάμε για τους πιο δυνατούς παίκτες στο χώρο τον ακινήτων, κάποιοι ήθελαν να τον βγάλουν από τη μέση. Τον είχανε χτυπήσει στο παρελθόν», ανέφερε χαρακτηριστικά για τον μεσίτη για να προσθέσει:

Αναφερόμενος στις στιγμές της σύλληψής του ο 45χρονος, είπε: «Όταν μετά τη προθεσμία που πήρα επέστρεψα στη ΓΑΔΑ ήρθε και πάλι ο διοικητής και μου είπε «δεν μας ενδιαφέρεις εσύ, μας ενδιαφέρει ο μεσίτης». «Εσένα σε έχουμε» μου είπε. Μου έκαναν ψυχολογικό πόλεμο μου είπαν «θα μας δώσεις τον μεσίτη«. Τους είπα θα σας δώσω έναν αθώο για σωθώ εγώ; Δεν θα κατηγορούσα ποτέ κάποιον ψεύτικα για να αθωωθώ. Μου λέγανε «αυτός τώρα είναι σε ένα σκάφος και τρώει αστακούς και εσύ θα πας φυλακή».

Με ρώταγαν πόσα πήρα για να σκοτώσω τον Στάθη. Τους είπα ότι δεν εξαγοράζομαι και δεν εκμισθώνομαι. …».

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο με την απόλογία του δεύτερου κατηγορούμενου ο οποίος φέρεται ως συνεργός.