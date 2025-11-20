Η δίκη για τη δολοφονία του 54χρονου τοπογράφουσυνεχίζεται σήμερα στην Ευελπίδων, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Οι δύο κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν με ισχυρή αστυνομική συνοδεία, ενώ η αίθουσα φυλάσσεται από πάνοπλους αστυνομικούς.

Η δίκη είχε ξεκινήσει στις 17 Νοεμβρίου όμως είχε διακοπεί με αίτημα της υπεράσπισης.

Το έγκλημα έγινε στις 2 Ιουλίου 2024.Ολα συνέβησαν περίπου στις 8.30 όταν το αυτοκίνητο που επέβαινε το θύμα βρισκόταν στη συμβολή των οδών Κρήτης και 25ης Μαρτίου.

Τότε άγνωστο άτομο που επέβαινε σε δίκυκλο πέρασε από το σημείο και άνοιξε πυρ σε βάρος του χρησιμοποιώντας δύο όπλα. Από την έρευνα που έγινε στο σημείο βρέθηκαν περισσότεροι από 20 κάλυκες.

Για το έγκλημα συνελήφθησαν ένας 48χρονος και ένας 44χρονος.