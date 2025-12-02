Βασικά στελέχη ξεκουράζει ο Ράφα Μπενίτεθ για το παιχνίδι Κυπέλλου του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά (3/12, 19:30). Οι Τετέ, Τσιριβέγια και Πάλμερ – Μπράουν, έμειναν εκτός αποστολής, όπως και οι τραυματίες Πελίστρι, Λαφόν, Σάντσες, Κυριακόπουλος και ο τιμωρημένος Τουμπά.

Στις επιλογές του τεχνικού των Πράσινων βρίσκεται τόσο ο Ταμπόρδα, όσο και ο Βιλένα.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού:

Σταμέλλος, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Σιώπης, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας, Τερζής, Βιλένα, Πάντοβιτς.