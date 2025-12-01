Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 30 αγνοούνται, ύστερα από κατολίσθηση που σημειώθηκε σε παραποτάμια πόλη της περιοχής Ουκαγιάλι, στο δάσος του Αμαζονίου, στο κεντρικό Περού, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Andina που επικαλείται την αστυνομία.

Η κατολίσθηση «παρέσυρε και βύθισε» δύο επιβατηγά σκάφη τα οποία ήταν αγκυροβολημένα στο λιμάνι Ιπαρία, όπως αναφέρει η ίδια πηγή. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για ένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά που έχουν σημειωθεί στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, υπάρχουν 12 νεκροί, περίπου 30 αγνοούμενοι και έξι τραυματίες, ενώ στην έκθεση της αστυνομίας το γεγονός χαρακτηρίζεται ως «τραγικό δυστύχημα». Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται «γιατροί και εκπαιδευτικοί» που βρίσκονταν στα πλοιάρια τη στιγμή της κατολίσθησης.

Έρευνες και επιχειρήσεις διάσωσης

Το εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης (COEN) ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι η τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα, «εξαιτίας της διάβρωσης της όχθης» του ποταμού. Οι αρχές εκτιμούν ότι οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών συνέβαλαν στην αποσταθεροποίηση του εδάφους.

«Ζητήθηκε η συνδρομή του Πολεμικού Ναυτικού για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης», ανέφερε ο οργανισμός, προσθέτοντας πως υπάρχουν «αγνοούμενοι, νεκροί και τραυματίες», χωρίς να δώσει ακριβή απολογισμό.

Τα δύο σκάφη ήταν αγκυροβολημένα κατά την έναρξη της περιόδου των βροχών, όταν σημειώθηκε η κατολίσθηση. Στο ένα δεν υπήρχαν επιβάτες, ενώ στο δεύτερο επέβαιναν περίπου 50 άνθρωποι, σύμφωνα με το COEN. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και τρία παιδιά.