Ισχυρά ρεύματα στην Αδριατική Θάλασσα έφεραν στην ακτή του Ντουμπρόβνικ μεγάλη ποσότητα σκουπιδιών, κυρίως από την Αλβανία, προκαλώντας συναγερμό στις τοπικές αρχές της Κροατίας.

Δύο από τα πιο δημοφιλή τουριστικά σημεία της πόλης, η παραλία Μπάνιε και η Παλιά Πόλη, κατακλύστηκαν την περασμένη εβδομάδα από τεράστιο όγκο απορριμμάτων που ξέβρασε η θάλασσα, σύμφωνα με τους New York Times. Χρειάστηκαν δύο έως τρεις ημέρες για να καθαριστεί η ακτογραμμή από πλαστικά, μέταλλα και ακόμη και ιατρικά απόβλητα.

Με βάση τις ετικέτες και τα υλικά που εντοπίστηκαν, τα περισσότερα σκουπίδια προέρχονται από την Αλβανία, όπως αναφέρουν οι τοπικές αρχές που οργάνωσαν εκστρατεία καθαρισμού. Επειδή η Αδριατική είναι κλειστή θάλασσα, τα προβλέψιμα ρεύματά της βοηθούν στη χαρτογράφηση της πορείας των απορριμμάτων.

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν είναι καινούργιο. Η αμερικανική εφημερίδα επισημαίνει ότι εδώ και χρόνια οι νοτιάδες στην Αδριατική ξεβράζουν τόνους απορριμμάτων στις ακτές του Ντουμπρόβνικ, με τους κατοίκους να αναφέρουν ακόμη και περιστατικά με ζώα που παγιδεύονται στα σκουπίδια.

Ειδικά τα πλαστικά αποτελούν κρίσιμο ζήτημα για την πόλη των περίπου 42.000 κατοίκων, η οποία υποδέχεται ετησίως 4,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις τουριστών. Το 2020, το Ντουμπρόβνικ υπέγραψε δέσμευση για τη μείωση των πλαστικών αποβλήτων.

Η Κροατία, από την πλευρά της, δηλώνει ότι βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με την Αλβανία, καθώς «ξέρουμε από πού προέρχονται τα απορρίμματα». Το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας έχει μάλιστα προσφέρει οικονομική βοήθεια για τη διαχείριση των αποβλήτων στην Αλβανία.

Οι κροατικές αρχές προειδοποιούν ότι, πέρα από τα σκουπίδια που επιπλέουν, ένα ανησυχητικά μεγάλο ποσοστό απορριμμάτων βυθίζεται και παραμένει στον πυθμένα, επιβαρύνοντας περαιτέρω το θαλάσσιο οικοσύστημα.