Πορτογαλία – Ελλάδα 68-76: Έκανε το 2/2 με πρωταγωνιστή τον Λαρεντζάκη (βίντεο)
Η Ελλάδα με πρωταγωνιστή τον Λαρεντζάκη, επικράτησε στην Πορτογαλία με 76-68 για την δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου και έκανε το 2/2.
Γκουντάιτις ο «πρώτος» στη νέα εποχή της ΚΑΕ ΠΑΟΚ
Προφορική συμφωνία ανάμεσα σε Γκουντάιτις και ΠΑΟΚ, λεπτομέρειες απομένουν για την απόκτηση του Λιθουανού σέντερ από την ομάδα της Θεσσαλονίκης
Ο Ρίβερς αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που… διαλύει όλα τα ρεκόρ (vids)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «έσπασε» το φράγμα των 21.000 πόντων στο NBA και γνώρισε την απόλυτη αποθέωση από τον προπονητή του, Ντοκ Ρίβερς
Ξεφεύγει η κατάσταση στην Παρτιζάν: Οπαδοί απειλούν να μην επιτρέψουν τη διεξαγωγή του αγώνα με τη Μπάγερν!
Τον ασκό του Αιόλου έχει ανοίξει η οριστική αποχώρηση του Ομπράντοβιτς από τον πάγκο της Παρτιζάν, με τους οπαδούς να απειλούν ακόμη και να μην επιτρέψουν την τέλεση του αγώνα με τη Μπάγερν στην Ευρωλίγκα!
Ενταση για τον Ομπράντοβιτς έξω από το γήπεδο της Παρτιζάν – Το μήνυμα του Μαρίνκοβιτς στους οπαδούς
Ένταση επικράτησε το βράδυ του Σαββάτου (29 Νοεμβρίου 2025) έξω από τη “Beogradska Arena”, όπου εκατοντάδες οπαδοί της Παρτιζάν συγκεντρώθηκαν πριν από την προπόνηση της ομάδας, ζητώντας την παραμονή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Λίγο αργότερα, όμως, πληροφορήθηκαν ότι ο Σέρβος τεχνικός είχε αποφασίσει οριστικά να αποχωρήσει. Σύμφωνα με όσα αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, ο […]