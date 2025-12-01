Οι εξελίξεις στην Παρτίζαν δεν σταματούν, αφού μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, παρελθόν αποτελεί πλέον και ο βοηθός του, Τζόζεπ Μαρία Ισκιέρδο. Ο Καταλανός τεχνικός, που συνόδευε τον Σέρβο προπονητή σε αρκετές στάσεις της καριέρας του –από την Μπανταλόνα μέχρι και τη Φενέρμπαχτσε– ανακοίνωσε το αντίο του μέσω social media.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Josep Maria (@jotaemebdn)

Με ένα σύντομο αλλά συγκινητικό μήνυμα, ο Ισκιέρδο ευχαρίστησε την ομάδα και τους φιλάθλους της Παρτίζαν, γράφοντας: «Γκρομπάρι για πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ».

Η αποχώρησή του έρχεται να προστεθεί στις σημαντικές αλλαγές που συντελούνται στην ομάδα του Βελιγραδίου, η οποία εισέρχεται πλέον σε μια νέα, μεταβατική εποχή.