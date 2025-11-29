«Μπαρούτι» μυρίζει η κατάσταση στην Παρτιζάν μετά την οριστική αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την τεχνική ηγεσία της σερβικής ομάδας, καθώς οι φανατικοί οπαδοί της είναι κυριολεκτικά στα… κάγκελα!

Εδώ και λίγες ημέρες η πρόθεση αποχώρησης του κορυφαίου προπονητή στην ιστορία του Ευρωπαϊκού μπάσκετ (παραιτήθηκε μετά το βαρύ 91-69 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ) έχει στρέψει τους οπαδούς εναντίον της διοίκησης και κυρίως του προέδρου Οστόγια Μιχαΐλοβιτς από τον οποίο ο «Ζοτς» ζήτησε να παραιτηθεί.

Τελικά όσες προσπάθειες κι αν έγιναν και όσες πιέσεις κι αν ασκήθηκαν προς τον 65χρονο τεχνικό δεν κατέστη δυνατό να τον μεταπείσουν, με αποτέλεσμα το Σάββατο (29/11) να γίνει γνωστό ότι δεν θα συνεχίσει στο κλαμπ του Βελιγραδίου.

Νωρίτερα είχε απομακρυνθεί από τη θέση του ο αθλητικός διευθυντής Ζόραν Σάβιτς στον οποίο οι οπαδοί χρέωναν πολλά όσον αφορά τον σχεδιασμό της ομάδας, ενώ επιπλέον κάποιοι παίκτες, όπως ο Μπόνγκα γνωστοποίησαν την πρόθεσή τους να αποχωρήσουν εφόσον ο «Ζοτς» δεν θα έμενε τελικά. Μάλιστα είχαν αρχίσει ήδη να προκύπτουν «μνηστήρες» από ομάδες της Euroleague που περίμεναν σαν τα… κοράκια για το ποια θα τους αποκτήσει αν όντων φύγουν από τους ασπρόμαυρους.

Όλη αυτή η κατάσταση προκάλεσε την απίστευτη οργή στους πιστούς εδώ και χρόνια οπαδούς της Παρτιζάν που τάχθηκαν απόλυτα στο πλευρό του Ομπράντοβιτς και απέναντι σε όλους τους άλλους.

Η οργή τους κορυφώθηκε το Σάββατο (29/11) έξω από την «Belgrade Arena», πριν από την προγραμματισμένη προπόνηση της ομάδας της Παρτιζάν όπου και εξέφρασαν για μία ακόμη φορά τη μεγάλη τους δυσαρέσκεια για την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον πάγκο της αγαπημένης τους ομάδας.

Ο κόσμος άρχισε να μαζεύεται λίγο μετά την δημοσίευση της ανακοίνωσης στην επίσημη ιστοσελίδα της ασπρόμαυρης ομάδας για την αποχώρηση του Ομπράντοβιτς. Μια είδηση που αρχικά δημοσιεύτηκε, στη συνέχεια αποσύρθηκε(!) και στη συνέχεια επέστρεψε ξανά(!) οριστικοποιώντας το τέλος της συνεργασίας με τον έμπειρο τεχνικό.

Ολες αυτές οι παλινωδίες έριξαν κι άλλο «λάδι στη φωτιά» με το συγκεντρωμένο πλήθος να απαιτεί την παραίτηση της διοίκησης και του προέδρου Μιγιαΐλοβιτς, με μερίδα του κόσμου να σπάει το προστατευτικό φράχτη μπροστά από τον οποίο στέκονταν η ασφάλεια και η αστυνομία και να ζητάει από κάποιον υπεύθυνο να τους μιλήσει.

Την ώρα που οι οπαδοί ετοιμάζονταν να μπουκάρουν στο κτίριο αντιπροσωπεία παικτών, με τον αρχηγό Βάνια Μαρίνκοβιτς και τους Αλεξέι Ποκουσέφσκι, Αριγιάν Λάζιτς και μίλησαν με τον κόσμο έξω από την «Belgarde Arena», με τον Μαρίνκοβιτς να αναφέρει πως οι παίκτες είναι εκεί για την ομάδα και ότι θα δίνουν τα πάντα για να την εκπροσωπήσουν επάξια.

Εν τέλει η προπόνηση ματαιώθηκε και μετά από σχεδόν δύο ώρες έντασης, οι παίκτες έφυγαν από την Αρένα με τα αυτοκίνητά τους χωρίς να ολοκληρώσουν το πρόγραμμά τους.

Πλέον είναι άγνωστο τι θα πράξουν τις επόμενες μέρες στην ομάδα μπάσκετ της Παρτιζάν, ωστόσο το στίγμα το έδωσε ο κόσμος με έναν να λέει πως «…αν φύγει ο Ζέλικο, αυτό θα είναι το τέλος της Παρτιζάν μας» και έναν άλλον να το «χοντραίνει» ακόμη περισσότερο απειλώντας πως «….αν συμβεί να φύγει πραγματικά ο Ζέλικο, τότε εμείς οι οπαδοί πρέπει να μπλοκάρουμε τον αγώνα εναντίον της Μπάγερν!», εννοώντας προφανώς το εντός έδρας παιχνίδι με τους Βαυαρούς για την 14η αγωνιστική της Euroleague, στις Δεκεμβρίου!