Ένταση επικράτησε το βράδυ του Σαββάτου (29 Νοεμβρίου 2025) έξω από τη “Beogradska Arena”, όπου εκατοντάδες οπαδοί της Παρτιζάν συγκεντρώθηκαν πριν από την προπόνηση της ομάδας, ζητώντας την παραμονή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Λίγο αργότερα, όμως, πληροφορήθηκαν ότι ο Σέρβος τεχνικός είχε αποφασίσει οριστικά να αποχωρήσει.

Σύμφωνα με όσα αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς δεν ανακάλεσε την παραίτησή του, την οποία είχε υποβάλει μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα. Η είδηση δημοσιεύθηκε, αποσύρθηκε και στη συνέχεια αναρτήθηκε εκ νέου, προκαλώντας αναστάτωση στους φιλάθλους.

Η ατμόσφαιρα έξω από το γήπεδο ήταν τεταμένη από νωρίς. Σε κάποια στιγμή σημειώθηκαν σπρωξίματα, όταν οι οπαδοί έσπασαν το φράγμα ασφαλείας πίσω από το οποίο βρίσκονταν δυνάμεις της αστυνομίας.

Ακούστηκαν συνθήματα κατά της διοίκησης και του προέδρου Οστόγια Μιγιαΐλοβιτς, ενώ οι συγκεντρωμένοι ζητούσαν να εμφανιστεί κάποιο μέλος της διοίκησης ή του τεχνικού επιτελείου. Το κύριο αίτημά τους ήταν η επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον πάγκο.

Καθώς κατέφθαναν περισσότεροι οπαδοί αλλά και αστυνομικές ενισχύσεις, η ένταση αυξήθηκε. Μικρή αποκλιμάκωση σημειώθηκε για λίγο, ωστόσο τα επεισόδια αναζωπυρώθηκαν με νέο σπάσιμο της περίφραξης.

Οι οπαδοί απείλησαν ότι δεν θα επιτρέψουν να διεξαχθεί η αναμέτρηση με την Μπάγερν για τη 14η αγωνιστική της Euroleague (4 Δεκεμβρίου 2025, 21:45), εάν δεν επιστρέψει ο Ομπράντοβιτς στην ομάδα.

Ο αρχηγός μπροστά στους οπαδούς

Οι συγκεντρωμένοι κάλεσαν τον αρχηγό της Παρτιζάν, Βάνια Μαρίνκοβιτς, να βγει και να μιλήσει. Ο Σέρβος γκαρντ εμφανίστηκε μπροστά στο πλήθος, προσπαθώντας να κατευνάσει τα πνεύματα και να μεταφέρει το μήνυμα της ομάδας.

Μιλώντας εμφανώς συγκινημένος, ανέφερε: «Ξέρετε με ποια πλευρά είμαστε εμείς. Είμαστε εδώ για αυτό το έμβλημα που όλοι αγαπάμε περισσότερο από οτιδήποτε στον κόσμο, είμαστε εδώ από αγάπη και για κανέναν άλλο λόγο, και εδώ θα μείνουμε για να παλέψουμε για την Παρτιζάν. Ό,τι κι αν συμβαίνει, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε πολλά. Τηλεφωνήσαμε, προσπαθήσαμε, προσπαθούμε ακόμα. Το πιο σημαντικό είναι πως θα βγούμε εκεί που μετράει, θα δώσουμε αίμα, ό,τι μπορούμε».

Όταν οι οπαδοί τον διέκοψαν με ερωτήσεις, ο Μαρίνκοβιτς απάντησε: «Αν νομίζετε ότι ξέρουμε κάτι παραπάνω, δεν ξέρουμε! Πιστέψτε με, δεν ξέρουμε. Ίσως εσείς να ξέρετε περισσότερα από εμάς».

Συνεχίζοντας, τόνισε: «Βγήκα ως αρχηγός για να σας μιλήσω. Οι ξένοι παίκτες στην ομάδα δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Τίποτα δεν τους είναι ξεκάθαρο. Προσπαθούμε όλοι να τους εξηγήσουμε τι γίνεται, κυριολεκτικά όλοι στον σύλλογο δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας».

Ο αρχηγός πρόσθεσε: «Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ και πουθενά, ειδικά στον δικό μας σύλλογο. Και για εμάς όλα αυτά είναι κάτι εντελώς νέο. Να ξέρετε ότι δεν είμαστε αδιάφοροι, ειδικά εγώ. Ήμουν εδώ όταν ήταν καταστροφή, τώρα είμαι ξανά εδώ όταν είναι ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή».

Η συναισθηματική του τοποθέτηση ηρέμησε προσωρινά την ένταση, ωστόσο η ατμόσφαιρα παραμένει φορτισμένη. Η Παρτιζάν διανύει την πιο δύσκολη περίοδο της τελευταίας δεκαετίας, με το μέλλον της τεχνικής ηγεσίας να παραμένει αβέβαιο.

Λόγω των γεγονότων, ο προπονητής Αλεξάνταρ Μάτοβιτς δεν προχώρησε στην προγραμματισμένη προπόνηση.