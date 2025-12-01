Για τις προτεραιότητες της ιρλανδικής προεδρίας του ECOFIN το 2026, μόλις έναν χρόνο πριν από την ελληνική, συζήτησαν ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Ιρλανδός Αντιπρόεδρος και νέος υπουργός Οικονομικών της χώρας, Simon Harris, σε συνάντηση που είχαν στο Δουβλίνο.

Στην συνάντηση επιβεβαιώθηκε «το άριστο επίπεδο των σχέσεών μας, σε μια χρονιά που Ελλάδα και Ιρλανδία γιορτάζουν 50 χρόνια διπλωματικών δεσμών», όπως τονίζει σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο κύριος Πιερρακάκης.

Στην ανάρτησή του ο κύριος Πιερρακάκης αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: «Συζητήσαμε για τις κοινές ευρωπαϊκές προκλήσεις: την Ένωση Αποταμιεύσεων & Επενδύσεων, το ψηφιακό ευρώ και τον ρόλο της ψηφιοποίησης στις σύγχρονες οικονομίες, ενώ είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Ανταλλάξαμε, επίσης, απόψεις ενόψει της ανάληψης ιρλανδικής προεδρίας του ECOFIN το 2026, έναν χρόνο πριν από την ελληνική.

Σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας, Ελλάδα και Ιρλανδία συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για μια ισχυρή, ενιαία και ανταγωνιστική Ευρώπη» καταλήγει ο κ. Πιερρακάκης στη δήλωσή του.