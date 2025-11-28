Την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup υπέβαλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μπαίνοντας επίσημα στη μάχη διαδοχής για έναν από τους πιο κρίσιμους οικονομικούς θεσμούς της ΕΕ. Η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με το Βέλγιο, ενόψει της ψηφοφορίας που έχει προγραμματιστεί για τις 11 Δεκεμβρίου.

«Η Ευρώπη είναι ισχυρότερη όταν κινείται με ενιαίο σκοπό και ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση.

Είμαι υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup, γιατί η ιστορία μας δεν είναι απλώς εθνική, είναι βαθιά ευρωπαϊκή», ανέφερε σε ανάρτησή του ο κ. Πιερρακάκης.

Ο Έλληνας υπουργόε και ο Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ, αμφότεροι μέλη του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στοχεύουν να προεδρεύσουν των μηνιαίων συνεδριάσεων των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης. Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί στη σύνοδο της 11ης Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, με κάθε ένα από τα 20 κράτη-μέλη να διαθέτει μία ισότιμη ψήφο, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Βίνσεντ Βαν Πετέγκεμ: Ποιος είναι o αντίπαλος του Κυριάκου Πιερρακάκη

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Βελγίου, Βίνσεντ βαν Πετέγκεμ, είναι ο αντίπαλος του Κυριάκου Πιερρακάκη για την ηγεσία του Eurogroup, μετά την παραίτηση του προέδρου Πασκάλ Ντόνοχιου.

Σύμφωνα με πέντε διπλωμάτες της Ευρωζώνης που επικαλείται το Politico, ο Βαν Πετέγκεμ (δεύτερος από δεξιά στη φωτό) είναι ο πιθανότερος διάδοχος του Ντόνοχιου, ο οποίος αποχώρησε την Τρίτη 18 Νοεμβρίου για να αναλάβει τη θέση του αναπληρωτή προέδρου της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ωστόσο, η αντίθεση της βελγικής κυβέρνησης στη χρήση της των «παγωμένων» ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση δανείου ύψους 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, ενδέχεται να αποτελέσει εμπόδιο για την υποψηφιότητα του Βαν Πετέγκεμ. Το γεγονός αυτό φαίνεται να ανοίγει τον δρόμο για ανταγωνιστικές υποψηφιότητες από την Ελλάδα και την Ισπανία.

Η θέση του προέδρου του Eurogroup θεωρείται ιδιαίτερα ισχυρή και επιδραστική, όπως αποδείχθηκε κατά την κρίση χρέους της Ευρωζώνης. Ο πρόεδρος καθορίζει την ατζέντα και προεδρεύει στις μηνιαίες συνεδριάσεις των υπουργών Οικονομικών, ενώ εκπροσωπεί την ευρωζώνη σε διεθνή fora όπως το G7 και το G20.

Η επίσημη ανακοίνωση υποψηφιοτήτων του Eurogroup

Το Συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία δύο υπουργοί έχουν υποβάλει την υποψηφιότητά τους για τη θέση του προέδρου του Eurogroup:

Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας

Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Προϋπολογισμού, αρμόδιος για την Διοικητική Απλούστευση, του Βελγίου

Η εκλογή του νέου προέδρου θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Eurogroup στις 11 Δεκεμβρίου. Ο πρόεδρος εκλέγεται με απλή πλειοψηφία των υπουργών του Eurogroup, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 14 της Συνθήκης για το Eurogroup, δηλαδή με τουλάχιστον 11 από τις 20 ψήφους.

Εάν κανένας από τους υποψηφίους δεν λάβει τουλάχιστον αυτήν την απλή πλειοψηφία στο τέλος του πρώτου γύρου ψηφοφορίας, οι υποψήφιοι θα έχουν στη συνέχεια την ευκαιρία να αποσύρουν την αίτησή τους. Η ψηφοφορία θα διεξάγεται μέχρι να επιτευχθεί απλή πλειοψηφία για έναν από τους υποψηφίους.

Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα επέστρεψε

«Δέκα χρόνια μετά την απόλυτη απομόνωση, η Ελλάδα επέστρεψε.

Καλή επιτυχία @Pierrakakis», αναφέρει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup.

Νίκος Παπαθανάσης: Εξαιρετικά τιμητική για την Ελλάδα η υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη για την Προεδρία του Eurogroup

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη για την Προεδρία του Eurogroup αποτελεί μια εξαιρετικά τιμητική εξέλιξη, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για την Ελλάδα.

Αποτελεί μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της τεράστιας απόστασης, όχι μόνο χρονικής, αλλά κυρίως ουσιαστικής, που μας χωρίζει από τα δύσκολα χρόνια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, όταν κάποιοι, παίζοντας την τύχη της χώρας στα «ζάρια», έθεσαν σε κίνδυνο την στρατηγική επιλογή του Κωνσταντίνου Καραμανλή και της Ν.Δ. για μια Ελλάδα στο κέντρο της ενωμένης Ευρώπης, για μια Ελλάδα στη σωστή πλευρά της Ιστορίας.

Το Eurogroup αποτελεί έναν κορυφαίο θεσμό που διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη λήψη των αποφάσεων εντός της Ε.Ε. Πολύ περισσότερο στη συγκεκριμένη συγκυρία, όπου η Ευρώπη οφείλει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά μεγάλες προκλήσεις, αλλά και να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες, για το παρόν και για την επόμενη μέρα του κοινού μας σπιτιού, για το παρόν και το μέλλον των συμπολιτών μας, πρωτίστως των νέων.

Ως Πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, θα μπορούσε να εξασφαλίσει την επιτάχυνση όλων των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση μιας σταθερής οικονομικής αναπτυξιακής πορείας με δημοσιονομική στοχοθεσία και κοινωνικό πρόσημο για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσε να συμβάλλει καταλυτικά στην εμπέδωση μιας πραγματικής κοινής αγοράς με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την καινοτομία. Θα μπορούσε να συνεισφέρει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση κορυφαίων ζητημάτων όπως το στεγαστικό, η κλιματική κρίση, η χρηματοδότηση της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας.

Εύχομαι από καρδιάς κάθε επιτυχία στην υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη. Το επιβάλλουν τα εθνικά μας συμφέροντα. Το επιτάσσουν τα συμφέροντα της Ευρώπης».

Γιώργος Κώτσηρας: Ιδιαίτερη τιμή για την Ελλάδα και ισχυρή αναγνώριση της προόδου που έχει συντελεστεί στην ελληνική οικονομία

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η υποψηφιότητα του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, για την Προεδρία του Eurogroup αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Ελλάδα και ισχυρή αναγνώριση της προόδου που έχει συντελεστεί στην ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια. Επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας βρίσκεται πλέον σταθερά στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχοντας με αυξανόμενο κύρος και ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση κρίσιμων αποφάσεων για το ευρωπαϊκό μέλλον.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, με την εμπειρία και το στρατηγικό του όραμα, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια για οικονομική σταθερότητα, ανάπτυξη, ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων που θα καθορίσουν τη νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία στην υποψηφιότητά του. Είναι προς όφελος της πατρίδας μας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης».