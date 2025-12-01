Ο πρώην κηπουρός του βασιλιά Καρόλου, Jack Stooks, διαθέτει δεκαετίες εμπειρίας στη φροντίδα φυτών στα βασιλικά ανάκτορα και γνωρίζει καλά πώς να τα διατηρεί σε άριστη κατάσταση. Σε συνέντευξή του, μοιράζεται τις πιο σημαντικές συμβουλές του για το χριστουγεννιάτικο δέντρο – από την ιδανική ημερομηνία τοποθέτησης έως τον σωστό τρόπο φροντίδας, ώστε να παραμείνει φρέσκο καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών.

Τα αληθινά χριστουγεννιάτικα δέντρα έχουν έντονο άρωμα και φυσική ομορφιά, όμως δεν διατηρούνται για πολύ εάν στολιστούν πολύ νωρίς. Η επιλογή της σωστής στιγμής είναι καθοριστική για να παραμείνει το δέντρο ζωντανό και εντυπωσιακό.

Η κατάλληλη στιγμή για στολισμό

Μιλώντας στο Smooth Spins Casino, ο Jack Stooks επισημαίνει ότι η τοποθέτηση του δέντρου πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στα Χριστούγεννα. Όπως αναφέρει: «Ιδανικά, το δέντρο σας πρέπει να μπει όσο πιο κοντά γίνεται στα Χριστούγεννα. Παραδοσιακά, οι 12 ημέρες των Χριστουγέννων αρχίζουν την Ημέρα των Χριστουγέννων, οπότε τα μέσα Δεκεμβρίου είναι τέλεια. Σήμερα, πολλοί βάζουν τα δέντρα τους την 1η Δεκεμβρίου ή ακόμα και τον Νοέμβριο, αλλά αυτό είναι πολύ νωρίς, ειδικά για τα φυσικά δέντρα.»

Τα κομμένα δέντρα, όπως εξηγεί, στεγνώνουν γρήγορα – όπως και τα λουλούδια. Αντίθετα, τα δέντρα σε γλάστρα μπορούν να διατηρηθούν φρέσκα για εβδομάδες, αρκεί να ποτίζονται τακτικά και να παραμένουν σε δροσερό σημείο.

Ιδανική ημερομηνία και φροντίδα

Για να είναι το δέντρο εντυπωσιακό την Ημέρα των Χριστουγέννων, ο ειδικός προτείνει: «Αγοράστε και στολίστε το περίπου μία εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα. Το να στοχεύσετε γύρω στις 17 ή 18 Δεκεμβρίου είναι ιδανικό. Είναι αρκετά αργά για να παραμείνει φρέσκο, αλλά αρκετά νωρίς για να το απολαύσετε για λίγο.»

Όσον αφορά τη σωστή τοποθέτηση και φροντίδα, ο Jack συνιστά: «Διατηρήστε το δροσερό και μακριά από καλοριφέρ ή τζάκια. Χρησιμοποιήστε μια βάση με νερό, συμπληρώνοντάς το τακτικά. Για τα δέντρα σε γλάστρα, κρατήστε το χώμα ελαφρώς υγρό. Τοποθετήστε το κοντά σε ένα φωτεινό παράθυρο, αν είναι δυνατόν, καθώς το φως βοηθά να διατηρηθεί περισσότερο.»

Με αυτές τις απλές αλλά ουσιαστικές οδηγίες, το χριστουγεννιάτικο δέντρο μπορεί να παραμείνει φρέσκο και εντυπωσιακό καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών, σύμφωνα με τον πρώην κηπουρό του βασιλιά Καρόλου.