Το βιβλίο «Ο Κήπος μας» εξερευνά την ονειρική διάσταση του Εθνικού Κήπου της Αθήνας — ενός αγαπημένου τόπου για μικρούς και μεγάλους. Μέσα από έναν ευαίσθητο και πολύχρωμο εικαστικό κόσμο, το άλμπουμ καλεί τον αναγνώστη να ανακαλύψει ξανά αυτόν τον φυσικό χώρο στο κέντρο της πόλης, ως έναν τόπο φαντασίας και ονείρου.

Tο βιβλίο απευθύνεται σε μικρούς και μεγαλύτερους αναγνώστες ως ένα βιβλίο εξερεύνησης, που προσκαλεί σε μια περιπλάνηση στα μονοπάτια του Κήπου, στη γνωριμία με τους μικρούς του κατοίκους. Ένα αφιέρωμα στην ομορφιά της φύσης και στη μνήμη των τόπων που συνοδεύουν την παιδική ηλικία.

Σημείωμα της δημιουργού

«Όταν ήμουν παιδί, ονειρευόμουν δάση, δέντρα για σκαρφάλωμα και κρυμμένους κόσμους στα μονοπάτια.

Κάποιοι από αυτούς τους κόσμους δεν υπάρχουν πια, άλλοι όμως ζουν ακόμη, όπως αυτός ο υπέροχος κήπος στο κέντρο της πόλης μας. Είναι ένας τόπος παιδικών αναμνήσεων και θαυμασμού, ένας κοινός χώρος μαγείας.

Με αυτό το βιβλίο θέλησα να προσφέρω μια τρυφερή, ποιητική ματιά στον Εθνικό Κήπο της Αθήνας – έναν τόπο πραγματικό αλλά και εσωτερικό, όπου η φαντασία μπορεί να ριζώσει και να ανθίσει».

Οι Εκδόσεις Ανάβαση

Οι Εκδόσεις Ανάβαση, με πολυετή παρουσία στον χώρο της χαρτογραφίας και των οδηγών πεδίου, προωθούν την αγάπη για τη φύση, την εξερεύνηση και την αρμονία με το περιβάλλον. Η ίδια φιλοσοφία βρίσκεται και πίσω από το βιβλίο «Ο Κήπος μας», που γεννήθηκε από την επιθυμία να δούμε ξανά τον κόσμο μέσα από το βλέμμα του παιδιού και τη μαγεία της παρατήρησης. Το βιβλίο συνδέει την εξερεύνηση με την ποίηση, τη γνώση με τη φαντασία και αποτελεί μια πρόσκληση σε ένα ταξίδι ανακάλυψης και ευαισθησίας για τον τόπο.

Το βιβλίο με μια ματιά

Τίτλος : Ο Κήπος μας

Συγγραφέας & εικονογράφος : Αθηνά Δεληγιάννη

Εκδότης : Εκδόσεις Ανάβαση

Γλώσσα : Ελληνικά

Είδος : Εικονογραφημένο βιβλίο για παιδιά

Ηλικίες : από 3 ετών και άνω

Μορφή : [π.χ. 21 × 28 εκ., 60 σελίδες, σκληρό εξώφυλλο]

Ημερομηνία έκδοσης :12.12.25

ISBN : 978-618-5823-11-5

Η δημιουργός

Η Αθηνά Δεληγιάννη είναι εικαστικός, εικονογράφος, σχεδιάστρια και γραφίστρια. Γεννήθηκε το 1987 και έχει γαλλοελληνική καταγωγή. Σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών στη Γαλλία, όπου διαμόρφωσε το προσωπικό της εικαστικό ύφος.

Εδώ και δέκα χρόνια συν-εκδίδει το περιοδικό Kennedy, ενώ μέσα από το δημιουργικό της στούντιο Delyannis σχεδιάζει αντικείμενα και έπιπλα που συνδυάζουν την τέχνη με το design.

Η δουλειά της αντλεί έμπνευση από τη φύση, την αρχιτεκτονική και το αστικό τοπίο της Αθήνας, εξερευνώντας διαρκώς τη σχέση ανάμεσα στη μνήμη, τον χώρο και τη φαντασία.

Το «Ο Κήπος μας» αποτελεί ένα προσωπικό της αφιέρωμα στον Εθνικό Κήπο — έναν τόπο ανακάλυψης και περιπέτειας για τα παιδιά, αλλά και ποίησης για όσους ενήλικες διατηρούν ακόμη βλέμμα παιδιού.