Απροσδόκητη εμπειρία είχε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Καλαμάτα ένας οδηγός ταξί, που μετέφερε δύο γυναίκες 22 και 23 ετών και διαπίστωσε στην συνέχεια ότι το χαρτονόμισμα αξίας 50 ευρώ, με το οποίο τον πλήρωσαν για την διαδρομή, ήταν πλαστό.

Σύμφωνα με το tharrosnews.gr, ο οδηγός κάλεσε την Αστυνομία, δίνοντας περιγραφές των γυναικών, οι οποίες κι εντοπίστηκαν. Μάλιστα, τα μέλη της ΕΛ.ΑΣ. προχώρησαν έπειτα σε έλεγχο των σπιτιών τους.

Στο σπίτι της 23χρονης βρέθηκαν 6,1 γραμμάρια κάνναβης, ενώ στης 22χρονης 38 ακόμα πλαστά χαρτονομίσματα αξίας των 50 ευρών.

Οι δύο γυναίκες κρατούνται για τα κατά περίπτωση αδικήματα της κυκλοφορίας πλαστών νομισμάτων και παράβασης της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.