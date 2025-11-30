Αν έχεις περάσει χειμώνες φορώντας διπλές κάλτσες, έξτρα κουβέρτα πάνω από το πάπλωμα και το βλέμμα καρφωμένο στον επόμενο λογαριασμό ρεύματος σου έχουμε καλά νέα. Αρχικά, δεν είσαι ο μόνος. Και κατά δεύτερον, σου έχουμε τη λύση. Δεν χρειάζεται να ζεις με το κλιματιστικό στο off από φόβο. Με μερικές σωστές επιλογές σε θερμαντικά και λίγη προσοχή στον τρόπο που τα χρησιμοποιείς, μπορείς να κρατάς το σπίτι ζεστό, χωρίς να φουσκώνει ο λογαριασμός.

Το κλίμα σπιτιού είναι το μυστικό (και όχι μόνο η θερμοκρασία)

Πριν πιάσουμε τα θερμαντικά, αξίζει να θυμηθείς κάτι βασικό. Δεν νιώθεις μόνο τη θερμοκρασία. Νιώθεις το λεγόμενο κλίμα σπιτιού. Αν έχεις πολλή υγρασία, κακή μόνωση και κρύα δάπεδα, μπορεί το θερμόμετρο να γράφει 21°C και εσύ να… τρέμεις.

Η υγρασία βαραίνει τον αέρα και κάνει το κρύο να τρυπάει πιο πολύ. Η κακή μόνωση αφήνει τη ζέστη να φεύγει από τα παράθυρα, τις χαραμάδες και τις πόρτες. Άρα, πριν ανεβάσεις βαθμούς στα θερμαντικά σώματα ή στο κλιματιστικό σου, αξίζει να δεις πώς μπορείς να βελτιώσεις το κλίμα του σπιτιού σου καθολικά.

Χοντρές κουρτίνες, χαλιά σε παγωμένα πατώματα, σφραγισμένες χαραμάδες σε πόρτες και παράθυρα, απλές λωρίδες μόνωσης γύρω από τα κουφώματα αποτελούν όλες μικρές παρεμβάσεις που βοηθούν τη ζέστη να μένει μέσα, αντί να «δραπετεύει» με το που κλείνει το θερμαντικό.

Αφυγραντήρας

Αν το σπίτι σου έχει έντονη υγρασία, ό,τι θερμαντικό κι αν βάλεις θα δουλεύει… με αντίπαλο. Ο αφυγραντήρας είναι αυτός που ρυθμίζει το κλίμα σπιτιού, τραβώντας την επιπλέον υγρασία από τον αέρα.

Όταν η υγρασία πέσει σε φυσιολογικά επίπεδα, νιώθεις τη ζέστη πιο έντονα, ακόμη κι αν δεν έχεις ανεβάσει τη θερμοκρασία. Το σπίτι σταματά να μυρίζει υγρασία, τα ρούχα στεγνώνουν πιο γρήγορα, τα τζάμια δεν θολώνουν συνεχώς. Και, το πιο σημαντικό, δεν χρειάζεται να δουλεύει η θέρμανση στο τέρμα για να νιώσεις άνετα.

Ένας σωστά ρυθμισμένος αφυγραντήρας, σε συνδυασμό με ένα οικονομικό θερμαντικό, μπορεί να σου γλιτώσει πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση σε βάθος χειμώνα.

Κλιματιστικό για θέρμανση: ναι, αλλά έξυπνα

Τα σύγχρονα κλιματιστικά με inverter και υψηλή ενεργειακή κλάση είναι από τις πιο οικονομικές λύσεις θέρμανσης, αρκεί να τα δουλεύεις σωστά. Δεν χρειάζεται να κυνηγάς το 28 στη ρύθμιση. Μια σταθερή, ρεαλιστική θερμοκρασία και κλειστοί χώροι κάνουν τη διαφορά.

Το πρώτο βήμα είναι να έχεις κλιματιστικό με σωστή ισχύ για τα τετραγωνικά σου, ώστε να μη δουλεύει μονίμως στο φουλ ή να ανοιγοκλείνει όλη την ώρα. Το δεύτερο είναι ο τρόπος χρήσης. Κλείσε πόρτες σε δωμάτια που δεν χρησιμοποιείς, μην αφήνεις μπαλκονόπορτες και παράθυρα μισάνοιχτα και μην καλύπτεις τη μονάδα με έπιπλα ή κουρτίνες.

Οι έξυπνες λειτουργίες όπως ECO, Sleep, ή αισθητήρες κίνησης βοηθούν να πέσει η κατανάλωση, χωρίς να πέσει η άνεση. Αν έχεις δυνατότητα ελέγχου από app, άνοιγέ το λίγο πριν γυρίσεις σπίτι, αντί να το αφήνεις να δουλεύει ώρες για να σε περιμένει ζεστός χώρος. Λιγότερη σπατάλη, καλύτερη αίσθηση ζέστης.

Θερμαντικά σώματα

Δεν έχει πάντα νόημα να ζεσταίνεις όλο το σπίτι, ειδικά αν περνάς τις περισσότερες ώρες σε ένα δωμάτιο. Ένα οικονομικό θερμαντικό μπορεί να είναι πολύ πιο έξυπνη λύση από το να ανοίγεις όλο το σύστημα θέρμανσης.

Οι θερμοπομποί και τα ηλεκτρικά καλοριφέρ είναι ιδανικά για συνεχόμενη, ήπια ζέστη σε συγκεκριμένους χώρους, όπως το σαλόνι ή το γραφείο. Ζεσταίνουν ομοιόμορφα τον αέρα, χωρίς να κάνουν ξερό το κλίμα και, αν έχουν θερμοστάτη, σταματούν όταν ο χώρος φτάσει τη θερμοκρασία που έχεις ζητήσει.

Τα θερμαντικά υπέρυθρης ακτινοβολίας ζεσταίνουν κυρίως εσένα και τις επιφάνειες γύρω σου, όχι τόσο τον αέρα. Είναι ιδανικά για στιγμές που κάθεσαι σε ένα σημείο και θες να νιώσεις άμεσα τη ζέστη χωρίς να ανοίξεις κάτι πιο βαρύ.

Υπάρχουν και ειδικά θερμαντικά μπάνιου για λίγα λεπτά ζέστης κάθε φορά που κάνεις ντους. Είναι πολύ πιο οικονομικό να ζεστάνεις για λίγο το μπάνιο με στοχευμένο θερμαντικό, παρά να δουλεύει για ώρα το κεντρικό σύστημα.

Το κλειδί με όλα τα θερμαντικά είναι να τα χρησιμοποιείς εκεί που βρίσκεσαι. Όχι να τα αφήνεις να δουλεύουν σε άδειους χώρους.

Αντλία θερμότητας

Αν σκέφτεσαι συνολική αναβάθμιση στη θέρμανση, οι αντλίες θερμότητας είναι από τις πιο αποδοτικές επιλογές για κλίμα σπιτιού όλο τον χρόνο. Χρησιμοποιούν ρεύμα, αλλά τραβούν θερμότητα από το περιβάλλον, οπότε χρειάζονται λιγότερη ενέργεια για να σου δώσουν την ίδια ζέστη σε σχέση με παραδοσιακά συστήματα.

Ναι, είναι μια πιο μεγάλη επένδυση από ένα απλό θερμαντικό. Όμως σε σπίτια με καλή μόνωση και σωστή μελέτη, μπορεί να αποσβεστεί σε λίγα χρόνια μόνο από τη διαφορά στην κατανάλωση. Σταθερή θερμοκρασία, ομοιόμορφη κατανομή ζέστης, μικρότερο αποτύπωμα στον λογαριασμό.

Μικρά καθημερινά tricks που κάνουν μεγάλη διαφορά

Όσο καλά κι αν είναι τα θερμαντικά σου, αν η ζέστη δραπετεύει από παντού, θα δουλεύουν συνέχεια. Μερικές απλές κινήσεις μπορούν να ρίξουν την κατανάλωση χωρίς καν να πειράξεις τα θερμαντικά.

Άφηνε τον ήλιο να μπαίνει όσο περισσότερο γίνεται μέσα στη μέρα και τράβα τις κουρτίνες/κλείσε ρολά μόλις πέσει. Κράτα κλειστές τις πόρτες των δωματίων που δεν χρησιμοποιείς, ώστε να μη ζεσταίνεις άδικα παραπάνω τετραγωνικά. Μην καλύπτεις σώματα καλοριφέρ με ρούχα ή έπιπλα, γιατί μπλοκάρεις τη ροή της ζέστης.

Αν απλώνεις ρούχα μέσα, συνδύασέ το με αφυγραντήρα αντί να ανεβάζεις θέρμανση. Ο αφυγραντήρας θα στεγνώσει πιο γρήγορα τα ρούχα και θα κρατήσει το κλίμα σπιτιού πιο άνετο, χωρίς να υγραίνει ο χώρος.