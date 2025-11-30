Ένταση επικρατεί στη Λάρισα, όπου αντιπροσωπεία αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας έχει συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης, ζητώντας ενημέρωση για τους τρεις συλληφθέντες που προέκυψαν από τα σημερινά επεισόδια.

Οι αγρότες έχουν αποκλείσει την κυκλοφορία μπροστά από την Αστυνομική Διεύθυνση, απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση των συναδέλφων τους. Η παρουσία τους παραμένει μαζική και δυναμική, με τα αιτήματά τους να εστιάζουν στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Την ίδια ώρα, κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας. Εκατοντάδες τρακτέρ βρίσκονται στο οδόστρωμα, πραγματοποιώντας «το μεγάλο μπλόκο της Θεσσαλίας», όπως είχαν αποφασίσει οι αγρότες τις προηγούμενες ημέρες.

Στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί αγρότες από όλη τη Θεσσαλία, ενώ νωρίτερα στο μπλόκο έδωσαν το παρών φοιτητές, εργαζόμενοι και μέλη του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στον αγώνα των αγροτών.

Επεισόδια και τραυματισμοί

Νωρίτερα, σημειώθηκαν επεισόδια στη Νίκαια και τον Πλατύκαμπο, όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να κινηθούν προς τον αυτοκινητόδρομο. Σε ορισμένες στιγμές, σύμφωνα με πληροφορίες, προσπάθησαν να ανατρέψουν υπηρεσιακό όχημα.

Η αστυνομία απάντησε κάνοντας χρήση χημικών και κρότου-λάμψης. Από τις συγκρούσεις τραυματίστηκαν δύο αγρότες, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ τραυματίστηκαν και δύο αστυνομικοί.

Συνέχεια των κινητοποιήσεων

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών συνεχίζονται με ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων γύρω από τα σημεία συγκέντρωσης. Αύριο, Δευτέρα, στις 17:30, έχει προγραμματιστεί συνέλευση στη Νίκαια, όπου θα αποφασιστεί η περαιτέρω πορεία των δράσεων.