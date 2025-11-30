Για την εξέλιξη του καιρού ενημερώνει με ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας. Σε αυτή επισημαίνει ότι «την Τετάρτη στον κόλπο της Σύρτης θα οργανωθεί βαρομετρικό χαμηλό το οποίο θα δώσει νέο κύκλο, βροχών, καταιγίδων και θυελλωδών νοτιάδων».

Συγκεκριμένα αναφέρει

“Από το κόλπο της Σύρτης έρχεται το νέο βροχό-χαμηλό…”

Καλημέρα και καλή Κυριακή!

Με καλές καιρικές συνθήκες και σε στεριά και σε θάλασσα θα κάνει ποδαρικό ο Δεκέμβρης.

Ωστόσο την Τετάρτη στον κόλπο της Σύρτης θα οργανωθεί βαρομετρικό χαμηλό το οποίο θα δώσει νέο κύκλο , βροχών , καταιγίδων και θυελλωδών νοτιάδων.

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών τα χιόνια θα περιοριστούν στα βουνά ενώ δεν αποκλείεται να έχουμε και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν αρχικά την Τετάρτη το πρωί στα δυτικά, θα είναι κατά διαστήματα ισχυρά και μέχρι της Κυριακή θα σαρώσουν όλη τη χώρα!

Η δυτική Ελλάδα , η βόρεια και το Αιγαίο φαίνεται να δέχονται προς το παρών τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Καλό μήνα!